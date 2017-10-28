مقتل جندي إماراتي في منطقة نجران السعودية المحاذية لليمن

2017-10-28 - 1:52 م

مرآة البحرين (أ ف ب): أعلنت القوات المسلحة الإماراتية مقتل جندي في جنوب السعودية أثناء أدائه مهامه في إطار الحملة العسكرية التي تقودها الرياض ضد اليمن.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" في بيان أن جثمان العريف سعيد مطر علي الكعبي وصل إلى أبوظبي الجمعة.

وأوضح الجيش أن الكعبي قتل الخميس "خلال أدائه واجبه الوطني في منطقة نجران بالمملكة العربية السعودية،" بدون مزيد من التفاصيل.

وقتل نحو مئة إماراتي في اليمن منذ بدء عمليات التحالف العربي في آذار/مارس 2015.

وفي حادثة أخرى، تم إطلاق صاروخ بالستي من الأراضي اليمنية باتجاه السعودية الجمعة حيث سقط على مجمع سكني يقطنه "عدد من العمال المقيمين وتابع لإحدى الشركات الوطنية" ما أسفر عن إصابة أحد العمال، وفقا لبيان صادر عن المتحدث الرسمي لقوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي.

وأفاد المالكي في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية ان الصاروخ تسبب باندلاع حريق في الموقع في قرية حدودية تابعة لمنطقة نجران تمت السيطرة عليه مع خسائر بالممتلكات الخاصة.

واعتبر المصدر أن "إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني".

واضطلعت الإمارات بدور رئيسي في الحملة العسكرية الهادفة إلى دعم حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بعدما سيطرت جماعة أنصار الله على العاصمة صنعاء وأجبرته على مغادرة البلاد.

وقتل أكثر من 8600 شخص منذ تدخل التحالف في اليمن عام 2015، بحسب منظمة الصحة العالمية.

وفي آب/أغسطس، باشرت قوات يمنية خاصة دربتها الإمارات عملية مدعومة من الولايات المتحدة ضد عناصر تنظيم القاعدة الذين استغلوا الحرب لتوسيع نفوذهم في جنوب اليمن.