العبادي يأمر بإيقاف حركة القوات العسكرية لمدة 24 ساعة في شمال العراق

2017-10-28 - 1:58 م

مرآة البحرين (رويترز): قال مكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في بيان يوم الجمعة إنه أمر بإيقاف حركة القوات العسكرية لمدة 24 ساعة ضد القوات الكردية في شمال العراق.

وقال البيان إن الخطوة تهدف "لفسح المجال أمام فريق فني مشترك بين القوات الاتحادية وقوات الإقليم للعمل على الأرض لنشر القوات العراقية الاتحادية في جميع المناطق المتنازع عليها وكذلك في فيشخابور والحدود الدولية فورا وذلك لمنع الصدام وإراقة الدماء بين أبناء الوطن الواحد".