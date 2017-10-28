مدمرة أميركية تساعد سفينة صيد إيرانية هاجمها قراصنة

2017-10-28 - 1:59 م

مرآة البحرين (أ ف ب): أعلنت البحرية الأميركية الأربعاء أن مدمرة أميركية قدمت المساعدة لسفينة صيد إيرانية بعدما هاجمها قراصنة قبالة سواحل اليمن، مشيرة إلى أن التدخل تم بناء على طلب من طهران.

وقالت البحرية في بيان إن خفر السواحل الإيرانية اتصل بالقيادة البحرية الأميركية في البحرين لابلاغها عن تعرض سفينة صيد إيرانية لهجوم من قبل قراصنة أثناء إبحارها جنوب جزيرة سقطرى اليمنية، وقد طلب من القوات البحرية الدولية المنتشرة في المنطقة لمكافحة القرصنة التدخل لمساعدة سفينة الصيد وطاقمها.

وأضاف البيان أن المدمرة الأميركية "يو إس إس هاورد" توجهت إلى المكان ترافقها السفينة اليابانية "جي إس آماغيري" وقد عمد فريق التدخل في المدمرة الأميركية إلى "تقديم الماء والغذاء، وأجرى عمليات تصليح، وقدّم المساعدة الطبية لثلاثة بحارة مدنيين جرحى" إيرانيين.

وتتهم واشنطن باستمرار طهران بالوقوف خلف استفزازات وتحرشات تقوم بها سفن حربية إيرانية ضد سفن عسكرية أميركية أثناء عبورها مضيق هرمز، في حوادث كادت أن تؤدي إلى مواجهات.

وفي نهاية نيسان/أبريل الفائت أطلقت سفينة حربية أميركية قنبلة ضوئية لتحذير زورق تابع لقوات الحرس الثوري الإيراني في مياه الخليج اقترب منها بسرعة كبيرة. وفي كانون الثاني/يناير أطلقت مدمرة أميركية طلقات تحذيرية باتجاه أربعة زوارق تابعة للحرس الثوري بعدما اقتربت منها بسرعة كبيرة.