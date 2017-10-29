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المعتقلات السياسيات يفككن إضرابهن عن الطعام
2017-10-29 - 4:56 م
مرآة البحرين: قال مدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطية السيد أحمد الوداعي إن المعتقلات السياسيات في البحرين قررن فك إضرابهنّ عن الطعام، وذلك بعد مفاوضات مع إدارة سجن مدينة عيسى للنساء أفضت للاستجابة إلى مطالبهن.
وفي تغريدات نشرها على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أعلن الوداعي الخبر: الحرية لمعتقلات ومعتقلي الرأي والضمير في البحرين.. وما ضاع حق وراءه مطالب.
وكانت 7 معتقلات قد دخلن في سجن مدينة عيسى للنساء إضرابا مفتوحا عن الطعام ابتداءً من الرابع من أكتوبر الجاري.
وكانت المعتقلات أعلنَّ إضرابهن عن الطعام لعدة أسباب بينها الحاجز الزجاجي الذي يحول بينهم وبين عوائلهم خلال الزيارات وسوء المعاملة داخل السجن.
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