» أخبار
تعيين مدراء جدد في مكتب النائب الأول لرئيس الحكومة
2017-10-29 - 5:43 م
مرآة البحرين: صدر عن ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء سلمان بن حمد آل خليفة قرار رقم ( 34 ) لسنة 2017 بتعيين مدراء في مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء .
المادة الأولى :
يعين في مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء كل من :
1- منيرة أحمد فخري مديرا لإدارة مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
2- حمد يعقوب المحميد مديرا لإدارة البحوث
3- سارة أحمد بوحجي مديرا لإدارة التواصل
4- زياد عادل درويش مديرا لإدارة الدراسات.
المادة الثانية :
على مدير عام مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
اقرأ أيضا
المزيد...
- 2017-10-29إدارة سجن جو تحرم سجينًا محكوماً بالاعدام من الزيارة لمصافحته سجيناً آخر
- 2017-10-29محكمة تسقط جنسية اثنين من المعتقلين وتحكم بسجنهما لمدة 7 و 10 سنين
- 2017-10-29قلق من احتمال ترحيل السلطات ابراهيم كريمي خارج البلاد بعد رفضها الإفراج عنه
- 2017-10-29الملك يصدر ستة مراسيم
- 2017-10-29المعتقل ياسر المؤمن يواصل إضرابه لأجل العلاج
التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
comments powered by Disqus