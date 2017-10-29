تعيين مدراء جدد في مكتب النائب الأول لرئيس الحكومة

2017-10-29 - 5:43 م

مرآة البحرين: صدر عن ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء سلمان بن حمد آل خليفة قرار رقم ( 34 ) لسنة 2017 بتعيين مدراء في مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء .

المادة الأولى :

يعين في مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء كل من :

1- منيرة أحمد فخري مديرا لإدارة مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

2- حمد يعقوب المحميد مديرا لإدارة البحوث

3- سارة أحمد بوحجي مديرا لإدارة التواصل

4- زياد عادل درويش مديرا لإدارة الدراسات.

المادة الثانية :

على مدير عام مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .