2017-10-29 - 5:44 م

مرآة البحرين: صدر عن رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة قراراً رقم 35 لسنة 2017 بتعيين مدراء في وزارة الخارجية وجاء فيه:

المادة الأولى:

يعين في وزارة الخارجية كل من:

1- رياض حسن أحمد القعود مديراً لإدارة شؤون المواطنين والمقيمين والخدمات القنصلية.

2- منى عباس محمود رضي مديراً لإدارة الشؤون الآفرو الآسيوية.

3- محمد عبدالرحمن الحيدان مديراً لإدارة الشؤون القانونية.

4- أروى حسن السيد علي مديراً لإدارة الاتصال.

5- الشيخة عائشة بنت أحمد بن صقر آل خليفة مديراً لإدارة الشؤون الأوروبية والاتحاد الأوروبي.

6- الشيخ عبدالله بن علي بن خليفة آل خليفة مديراً لإدارة شؤون الأمريكتين والباسيفيك.

7- خالد يوسف أحمد الجلاهمة مديراً لإدارة العمليات.

المادة الثانية:

على وزير الخارجية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.