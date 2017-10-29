رئيس الوزراء يصدر قراراً بتعيين 7 مدراء في "الخارجية"
2017-10-29 - 5:44 م
مرآة البحرين: صدر عن رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة قراراً رقم 35 لسنة 2017 بتعيين مدراء في وزارة الخارجية وجاء فيه:
المادة الأولى:
يعين في وزارة الخارجية كل من:
1- رياض حسن أحمد القعود مديراً لإدارة شؤون المواطنين والمقيمين والخدمات القنصلية.
2- منى عباس محمود رضي مديراً لإدارة الشؤون الآفرو الآسيوية.
3- محمد عبدالرحمن الحيدان مديراً لإدارة الشؤون القانونية.
4- أروى حسن السيد علي مديراً لإدارة الاتصال.
5- الشيخة عائشة بنت أحمد بن صقر آل خليفة مديراً لإدارة الشؤون الأوروبية والاتحاد الأوروبي.
6- الشيخ عبدالله بن علي بن خليفة آل خليفة مديراً لإدارة شؤون الأمريكتين والباسيفيك.
7- خالد يوسف أحمد الجلاهمة مديراً لإدارة العمليات.
المادة الثانية:
على وزير الخارجية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
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