المعتقل ياسر المؤمن يواصل إضرابه لأجل العلاج
2017-10-29 - 5:46 م
مرآة البحرين: قالت الناشطة الحقوقية زينب آل خميس إن المعتقل ياسر المؤمن دخل يومه الرابع على التوالي من الإضراب عن الطعام، وذلك احتجاجاً على منعه من تلقي العلاج في سجن الحوض الجاف وذلك على الرغم من سوء وضعه الصحي داخل السجن.
وقالت خميس في تغريدات لها على تويتر إن المؤمن يعاني من الألم في منطقة الصدر نتيجة تعرضه للتعذيب في مبنى التحقيقات الجنائية سيء الصيت.
وقالت آل خميس أن المؤمن ومنذ اعتقاله وتعرضه للتعذيب حتى اليوم لم يحصل على الرعاية الطبية الكافية، ولم يتلق أيضاً العلاج. وتابعت: لذلك هو اختار طريق النضال السلمي في الإضراب عن الطعام.
ويعاني المعتقل ياسر المؤمن من وجود اكياس ماء على الرئة وأجريت له عملية لاستئصالها ويحتاج إلى رعاية خاصة.
وتم اعتقال المؤمن قد اعتقل في 13 مارس حيث تم توقيفه 6 أشهر على ذمة التحقيق، إلى أن تم عرضه على المحكمة في ١٩ أكتوبر الجاري وتم تأجيل جلسة المحاكمة إلى 16 من الشهر المقبل.
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