الملك يصدر ستة مراسيم

2017-10-29 - 5:47 م

مرآة البحرين: صدر عن الملك حمد بن عيسى ال خليفة ستة مراسيم لسنة 2017.

وجاء في المادة الاولى من المرسوم الأول رقم (60) أنه يُعيَّن في مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء كلٌ من:

1- حمد فيصل محمد المالكي.. منسقاً عاماً للمشاريع والتخطيط الاستراتيجي بدرجة وكيل مساعد.

2- الشيخ فهد بن عبدالرحمن آل خليفة.. منسقاً عاماً للدراسات والبحوث بدرجة وكيل مساعد.

3- يارا رضا عبدالله فرج.. منسقاً عاماً للإعلام والتواصل بدرجة وكيل مساعد.

وجاء في المادة الثانية ان على النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

ونص المرسوم الثاني رقم (61) على تعيين سفراء فوق العادة مفوضين.

وجاء في المادة الأولى من المرسوم:

يُعيَّن جمعة بن أحمد الكعبي - السفير في الديوان العام لوزارة الخارجية - رئيساً للبعثة الدبلوماسية البحرينية لدى سلطنة عمان بلقب سفير فوق العادة مفوض.

المادة الثانية

يُعيَّن عبدالله عبداللطيف عبدالله - السفير في الديوان العام لوزارة الخارجية - رئيساً للبعثة الدبلوماسية البحرينية لدى جمهورية المانيا الاتحادية بلقب سفير فوق العادة مفوض.

المادة الثالثة

يُعيَّن عبدالرحمن محمد القعود - السفير في الديوان العام لوزارة الخارجية - رئيساً للبعثة الدبلوماسية البحرينية لدى جمهورية الهند بلقب سفير فوق العادة مفوض.

المادة الرابعة

يُعيَّن أحمد يوسف أحمد الرويعي - السفير في الديوان العام لوزارة الخارجية - رئيساً للبعثة الدبلوماسية البحرينية لدى المملكة الأردنية الهاشمية بلقب سفير فوق العادة مفوض.

المادة الخامسة

يُعيَّن محمد غسان شيخو - السفير في الديوان العام لوزارة الخارجية - رئيساً للبعثة الدبلوماسية البحرينية لدى جمهورية اندونيسيا بلقب سفير فوق العادة مفوض.

المادة السادسة

يُعيَّن أحمد محمد الدوسري - السفير في الديوان العام لوزارة الخارجية - رئيساً للبعثة الدبلوماسية البحرينية لدى اليابان بلقب سفير فوق العادة مفوض.

المادة السابعة

يُعيَّن ابراهيم محمود أحمد - السفير في الديوان العام لوزارة الخارجية - رئيساً للبعثة الدبلوماسية البحرينية لدى الجمهورية التونسية بلقب سفير فوق العادة مفوض.

المادة الثامنة

يُعيَّن فؤاد صادق البحارنة رئيساً للبعثة الدبلوماسية البحرينية لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بلقب سفير فوق العادة مفوض.

وجاء في المادة التاسعة من المرسوم ان على وزير الخارجية تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

ونص المرسوم الثالث رقم (62) على تعيين سعيد محمد الفيحاني سفيراً في الديوان العام لوزارة الخارجية.

وجاء في المرسوم الرابع رقم (63) أنه يعين وكيل ووكيلين مساعدين في وزارة الخارجية.

ونصت المادة الاولى من المرسوم على انه:

تُعين رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة وكيلاً لوزارة الخارجية.

وجار في المادة الثانية انه يُعيَّن في وزارة الخارجية كُل من:-

1- توفيق أحمد خليل المنصور وكيلاً مساعداً لشئون الدول الغربية والأفرو آسيوية.

2- يوسف محمد عبدالله جميل وكيلاً مساعداً لشئون مجلس التعاون والدول العربية.

وجاء في المادة الثالثة ان على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

ونص المرسوم الخامس رقم (64) على تعيين منيرة بنت خليفة بن حمد آل خليفة مديراً تنفيذياً للمعهد الدبلوماسي في وزارة الخارجية.

ونصت المادة الاولى من المرسوم السادس رقم (65) على انه: يُنقل خليل يعقوب الخياط الوكيل المساعد للموارد البشرية والمالية ونظم المعلومات في وزارة الخارجية، ليكون وكيلاً مساعداً للشئون القنصلية والموارد والمعلومات في ذات الوزارة.

وجاء في المادة الثانية من المرسوم انه على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.