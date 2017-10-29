قلق من احتمال ترحيل السلطات ابراهيم كريمي خارج البلاد بعد رفضها الإفراج عنه

2017-10-29 - 7:08 م

مرآة البحرين: نقل نشطاء حقوقيون أن السلطات رفضت الإفراج عن سجين الرأي المسقطة جنسيته إبراهيم كريمي وذلك بعد إنهاء محكوميته حيث تم نقله لسجن إدارة الجنسية والجوازات تمهيداً لنقله إلى مطار البحرين الدولي لترحيله قسرياً خارج البلاد.

وكريمي هو أحد المواطنين الذين تم إسقاط جنسياتهم، وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية الاستئنافية قد أيدت الحكم الصادر ضد معتقل الرأي إبراهيم كريمي بالسجن سنتين وشهراً وغرامة قدرها 2100 دينار، بعدما وجهت النيابة العامة له تهماً تتعلق بحرية الرأي والتعبير من بينها إهانة ملك البحرين وملك السعودية والتحريض على كراهية النظام، بحسب زعمها.