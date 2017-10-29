إدارة سجن جو تحرم سجينًا محكوماً بالاعدام من الزيارة لمصافحته سجيناً آخر

2017-10-29 - 7:11 م

مرآة البحرين: قالت زوجة المحكوم بالإعدام محمد رمضان، أن إدارة سجن جو المركزي ألغت الزيارة التي كانت مقررة اليوم الأحد ٢٩ أكتوبر لزوجها، وذلك بسبب مصافحته أحد المعتقلين داخل السجن لم يلتقِ به منذ ما يقارب الثلاثة اشهر.

وأشارت زوجة المحكوم بالاعدام إلى عدم تمكن أبنائها من محادثة والدهم عند اتصاله لأنهم يكونون حينها في مدارسهم.

وكانت المحكمة الجنائية البحرينية في 29 ديسمبر الأول عام 2014، قد حكمت على محمد رمضان حسين موسى بعقوبة الإعدام. وفي 16 نوفمبر عام 2015، رفضت محكمة التمييز طعنهما.

منظمة العفو الدولية وفي السياق، طالبت بإعادة المحاكمة الكاملة للمواطنين محمد رمضان وحسين موسى اللذان حكما بالإعدام على خلفية ما عُرف بحادثة الدير.