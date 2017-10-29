النائب الشاعر یقول إنه سیدعم ماریا خوري لرئاسة «الوطنیة لحقوق الإنسان»

2017-10-29 - 9:36 م

مرآة البحرین: نقلت صحیفة البلاد المحلیة عن عضو المؤسسة الوطنیة لحقوق الإنسان النائب خالد الشاعر قوله أن خبرة الرئیس السابق للمؤسسة سعید الفیحاني المهنیة هي خبرة دبلوماسیة بالدرجة الأولى، وأنه سیدعم ترشح ماریا خوري لرئاسة المؤسسة، وذلك لكونها امرأة مؤهل، بحسب تعبیره.

والخوري مواطنة من الأقلیة المسیحیة. وشغل الفیحاني قبل أعوام منصب نائب رئیس اللجنة الاستشاریة بمجلس حقوق الإنسان الأممي في جنیف بعد استقالته من وزارة شؤون حقوق الإنسان، قبل إلغائها من التشكیل الحكومي الأخیر، واسترداد وزارة الخارجیة للملف الحقوقي. وقالت «البلاد» إنها هاتفت الفیحاني للحصول على تعلیق منه، ولكن تعذر رده حتى ساعة كتابة الخبر.

ووصفت الصحیفة عودة سعید الفیحاني لوزارة الخارجیة بأنها «إزاحة» من رئاسة المؤسسة الوطنیة لحقوق الإنسان.