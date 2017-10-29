السفارة الأمریكیة بالمنامة تدین في بیان حادث التفجیر قرب جدحفص

2017-10-29 - 9:57 م

مرآة البحرین: نقلت وكالة أنباء البحرين الرسمیة عن السفارة الأمریكیة إدانتها للتفجیر الذي قالت وزارة الداخلية إنه استهدف حافلة لنقل الشرطة قرب منطقة (جد حفص) وأدى إلى مقتل أحد عناصر وإصابة آخرين.

وجاء في بيان السفارة "إن الولایات المتحدة الأمریكیة تُدین بأشد العبارات تفجیر حافلة تابعة للشرطة كانت تسیرعلى شارع الشیخ خلیفة بن سلمان بالقرب من منطقة جدحفص یوم الجمعة الماضي، مما أسفر عن مقتل شرطي وجرح ثمانیة آخرین"<

وقالت السفارة "إن هجوم یوم الجمعة الإرهابي أمر مستهجن، ونحن نحث جمیع الأطراف المعنیة على إدانة هذا العنف وبذل كل جهد ممكن لمنعه".