وزير خارجية البحرين يدعو إلى تجميد عضوية قطر في مجلس التعاون

2017-10-30 - 3:22 ص

مرآة البحرين: دعا وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة إلى تجميد عضوية قطر في مجلس التعاون الخليجي، وهي الدعوة الأولى من نوعها التي تصدر عن مسؤول خليجي.

وقال آل خليفة عبر حسابه على تويتر "الخطوة الصحيحة للحفاظ على مجلس التعاون هي تجميد عضوية قطر في المجلس حتى تحكم عقلها و تتجاوب مع مطالب دولنا وإلا فنحن بخير بخروجها من المجلس".

وأضاف "نظرا لما يأتي من قطر من سياسة مارقة وشر مستطير يهدد أمننا القومي، اتخذت دولنا خطوة هامة بمقاطعة قطر وحصارها علها تثوب إلى رشدها"، مشيرا إلى أن عدم تجاوب قطر مع المطالب الخليجية "يثبت أنها لا تحترم مجلس التعاون".

وقال "إن كانت قطر تظن أن مماطلتها وتهربها الحالي سيشتري لها الوقت حتى قمة مجلس التعاون القادمة فهي مخطئة. فإن ظل الوضع كما هو فهي قمة لن نحضرها".

وأكد أن البحرين "لن تحضر قمة تجلس فيها مع قطر (...) الموقف يتطلب وضوح وشجاعة في اتخاذ الموقف، ونحن أكثر من عانى من تآمر وشرور قطر منذ انسلاخها ككيان منفصل عن البحرين قبل عقود من الزمن" على حد تعبيرها.