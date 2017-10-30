أمير قطر يقول إن دول الحصار تسعى لتغيير نظام الحكم في بلاده

2017-10-30 - 4:00 ص

مرآة البحرين: قال أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني إن "دول الحصار تسعى لتغيير نظام الحكم في بلاده"، في إشارة إلى الدول التي قطعت علاقاتها ببلاده يونيو/ حزيران 2017.

وقال خلال مقابلة مع قناة "سي بي أس" الأمريكية "من الواضح جداً أن دول الحصار تسعى لتغيير النظام في قطر... في عام 1996 حاولوا تغيير النظام في قطر خلال حكم الأمير الوالد".

وتابع القول "دول الحصار تريدنا بكل بساطة أن نتنازل عن استقلالنا... دول الحصار تخشى حرية التعبير وتعتبرها تهديداً لها"، رافضا مطالب الدول الأربع (السعودية، الإمارات، مصر والبحرين) بإغلاق قناة الجزيرة.

وأكد رغبة بلاده في تسوية الأزمة التي تعصف بدول مجلس التعاون قائلا "نريد إنهاء الأزمة ولكن ليس على حساب كرامتنا أو سيادتنا"، وأضاف "إذا تقدمت دول الحصار نحو الحل خطوة واحدة سأتقدم تجاهها ألف خطوة".

وعن علاقات بلاده مع إيران في ظل الأزمة الخليجية، أوضح أمير قطر "نختلف مع إيران لكنها السبيل الوحيد لتوفير احتياجاتنا بعد الحصار".



