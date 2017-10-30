عوائل الشهداء تتضامن مع أمين عام الوفاق... وابنته تأسف لمرور 8 أشهر دون رؤيته

عوائل الشهداء ونشطاء في منزل زعيم المعارضة الشيخ علي سلمان للتعبير عن تضامنهم

2017-10-30 - 4:16 ص

مرآة البحرين: عبّرت عوائل شهداء البحرين عن تضامنها مع أمين عام جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان، مطالبة السلطات بالإفراج الفوري عنه.

وزارت عوائل الشهداء ونشطاء منزل أمين عام الوفاق بمناسبة لتجديد موقفها المتضامن معه ومع عائلته.

كما وجهت نبأ ابنة الأمين العام رسالة إليه قالت فيها إنها تعتذر لمرور 8 أشهر دون أن تلتقيه، حيث يمتنع رموز المعارضة عن الزيارات العائلية منذ قيام السلطات بفرض إجراءات جديدة لإهانتهم.

وقالت نبأ إنها سعيدة لأن أباها سعيد بالسير في هذا الطريق، رغم آلامه، دفاعا عن المظلومين والمحرومين.

وكانت نبأ قد وجهت الكلمة بمناسبة عيد ميلاد أبيها، وقالت "تمنيت أن تكون موجود معنا لأقول لك ما تقوله أي بنت لأبيها في هذه المناسبة".