السجن 3 سنوات لهاجر منصور وابنها سيد نزار

2017-10-30 - 12:30 م

مرآة البحرين: قضت محكمة بحرينية (الإثنين 30 أكتوبر/تشرين الأول 2017) بسجن هاجر منصور (49 عاما) وابنها سيد نزار نعمة الوداعي 3 أعوام، كما قضت بحبس ابن شقيقها محمود مرزوق شهراً وغرامة 100 دينار في قضية "وضع هيكل محاك لأشكال المتفجرات في عالي".

وهاجر منصور هي والدة زوجة الحقوقي سيد أحمد الوداعي، المقيم في العاصمة البريطانية لندن، وتقول منظمات حقوقية إن استهدافها تم بسبب نشاط زوج ابنتها الحقوقي.