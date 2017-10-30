الاستئناف: السجن 3 سنوات لخمسة متهمين بوضع قنبلة وهمية في بوري

2017-10-30 - 1:31 م

مرآة البحرين: أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية السادسة معاقبة خمسة متهمين تتراوح أعمارهم ما بين 19 و25 عامًا، بالسجن لمدة 3 سنوات لكل منهم؛ وذلك لاتهامهم بوضع قنبلة وهمية في كراج خاص بمنزل في منطقة بوري، وأمرت بمصادرة المضبوطات.

وأسندت للمتهمين أنهم في 15 فبراير/شباط 2016:

أولاً: المتهمين الأول ومن الثالث وحتى الخامس: وضعوا هيكلاً محاكيًا لأشكال المتفجرات والتي تحمل على الاعتقاد أنها كذلك في مكان خاص (كراج).

ثانيًا: المتهم الثاني: اشترك بطريق الاتفاق والتحريض مع باقي المتهمين في ارتكاب الجريمة موضوع التهمة البند أولاً بأن اتفق معهم وحرضهم على تصنيع نماذج محاكية لأشكال المتفجرات لاستخدامها ووضعها في الشوارع العامة والأماكن الخاصة فتمت الجريمة بناء على ذلك التحريض والاتفاق، وأيدت إدانتهم بالعقوبة سالفة البيان.

وتدعي السلطات أنها توصلت للمتهمين عن طريق "التحريات".