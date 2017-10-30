الاستئناف: السجن سنتين و3 و5 سنوات لخمسة متهمين بالتجمهر حرق الإطارات في بوري

2017-10-30 - 1:40 م

مرآة البحرين: عدّلت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى، عقوبة 3 متهمين من السجن لمدة 7 سنين إلى 5 سنوات، وبحبس آخر لمدة سنتين عوضًا عن 3 سنوات، فيما أيدت عقوبة متهم خامس بالحبس 3 سنوات؛ وذلك لإدانتهم جميعًا بالاشتراك في تجمهر وحرق إطارات في الطريق العام "هايوي" بمنطقة بوري باتجاه مدينة حمد، كما أمرت بمصادرة المضبوطات في القضية.

وتزعم السلطات أن المتهمين وآخرين مجهولين اتفقوا فيما بينهم على التقابل في الساعة 7:00 مساء يوم الواقعة، بالقرب من إحدى الروضات بمنطقة بوري؛ للقيام بعملية إغلاق لشارع "الهايوي" وإحراق الإطارات.

وقد أعدّ المتهمين والمجهولين لذلك 15 إطارًا وعبوات من الزيت، بالإضافة إلى جسمين وهميين، ومن ثم توجهوا جميعًا إلى "الهايوي" باتجاه مدينة حمد، وقاموا بإغلاق الشارع، إذ صفّوا تلك الاطارات بعرض الطريق وسكبوا عليها البنزين والزيت، وأضرموا النيران فيها، ووضعوا الجسمين الوهميين بالقرب منها ولاذوا بالفرار من المكان.

وتزعم السلطات أن المتهمين اعترفوا بأن المتهم الخامس هو من تواصل معهم، وأن المشاركين في الواقعة يصل عددهم إلى حوالي 20 شخصًا، سواء عن طريق الواتس آب أو بالاتصال أو باللقاء المباشر، وطلب منهم المشاركة في ارتكاب الواقعة.

فيما اعترف المتهم الثاني أن مهمته كانت تصوير الواقعة باستعمال كاميرة "GoPro".

وقضت المحكمة بحبس المتهمين الخمسة لأنهم بتاريخ 25/9/2016:

أولاً: وضعوا وآخرين مجهولين نموذجان محاكيان لأشكال المتفجرات في الطريق العام؛ تنفيذًا لغرضٍ إرهابي.

ثانيًا: أشعلوا وآخرين مجهولين حريقًا كان من شأنه تعريض حياة الناس والأموال للخطر؛ تنفيذًا لغرضٍ إرهابي.

ثالثًا: اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن العام، وقد استخدموا العنف لتحقيق الغاية التي تجمعوا من أجلها.

رابعًا: حازوا وأحرزوا وآخرين مجهولين عبوات قابلة للاشتعال "مولوتوف" بقصد استعمالها في تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.