السعودية تسمح للعائلات بدخول الملاعب الرياضية اعتبارا من 2018

2017-10-30 - 1:52 م

مرآة البحرين (رويترز): أعطى تركي بن عبد المحسن آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية يوم الأحد إشارة بدء إعداد ثلاثة استادات لدخول العائلات مما يفتح الطريق أمام السماح للنساء بدخول مدرجات الملاعب الرياضية.

وذكر بيان بموقع هيئة الرياضة على الانترنت بعد مؤتمر صحفي عقده آل الشيخ بجانب رؤساء أندية دوري المحترفين ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم "تماشيا مع توجهات قيادتنا الرشيدة... فقد تقرر البدء في تهيئة ثلاثة ملاعب لتكون جاهزة لدخول العائلات وفقا للضوابط الخاصة بذلك في مطلع 2018".

والملاعب الثلاثة هي استاد الملك فهد في الرياض واستاد مدينة الملك عبد الله في جدة واستاد الأمير محمد بن فهد في الدمام.

ويأتي قرار إعطاء الضوء الأخضر أمام دخول العائلات للملاعب في السعودية، وهو ما يرفع عمليا الحظر المفروض على دخول النساء للاستادات، بعدما أمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الشهر الماضي بالسماح للنساء بقيادة السيارات في المملكة.

وتمنع المملكة الاختلاط بين الرجال والنساء الذين لا تجمعهم صلة قرابة مما يعني وجود فواصل بين أقسام الذكور والعائلات في المطاعم وأماكن الترفيه وحتى المؤتمرات.

وسمحت السعودية للنساء بدخول الاستاد الوطني للمرة الأولى الشهر الماضي أثناء الاحتفالات بذكرى مرور 87 عاما على قيام الدولة السعودية.

وضمن القرارات المتعلقة بملاعب كرة القدم قررت هيئة الرياضة إنشاء منصة لبيع تذاكر المباريات على الانترنت خلال خمسة أشهر إضافة لإنشاء مجمع ترفيهي للجماهير في استادات بالرياض وجدة والدمام.