2017-10-30 - 1:54 م

مرآة البحرين (رويترز): ألقى الزعيم الكردي مسعود برزاني كلمة تعبر عن شعور بالمرارة يوم الأحد لإعلان استقالته قائلا إن الأكراد لم يجدوا من يقف إلى جوارهم من خارج إقليمهم لدعم حقهم في تقرير المصير.

وألقى برزاني كلمة نقلها التلفزيون بعدما وافق برلمان كردستان العراق على طلبه عدم تمديد فترة رئاسته للإقليم بعد أول نوفمبر/تشرين الثاني في أعقاب استفتاء على الاستقلال قاده مما أثار نتائج عكسية وردا عسكريا واقتصاديا ضد الإقليم الذي يقوده منذ 2005.

وقال برزاني "ثلاثة ملايين صوت لصالح استقلال كردستان صنعوا تاريخا لا يمكن محوه".

وأضاف باللغة الكردية والأعلام العراقية خلفه "لم يقف أحد معنا سوى جبالنا".

وانتقد الولايات المتحدة لسماحها باستخدام دبابات أبرامز، التي أمدت بها القوات العراقية لقتال متشددي تنظيم داعش، ضد الأكراد. وقال إن الأسلحة الأمريكية استخدمتها أيضا قوات الحشد الشعبي المدعومة من إيران.

وقال برزاني "بدون مساعدة البشمركة (القوات الكردية) ما كان للقوات العراقية أن تحرر الموصل من داعش بمفردها" في إشارة إلى المعقل السابق لداعش في شمال العراق.

وتساءل "لماذا تريد واشنطن معاقبة كردستان؟"