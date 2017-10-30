رويترز: وزير خارجية البحرين يدعو لتجميد عضوية قطر في مجلس التعاون

2017-10-30 - 1:55 م

مرآة البحرين (رويترز): قال وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة على تويتر يوم الأحد إن بلاده لن تحضر القمة الخليجية المقبلة إذا لم تغير قطر موقفها وإن الخطوة الصحيحة للحفاظ على مجلس التعاون الخليجي هي تجميد عضوية قطر في المجلس.

وقال الوزير على تويتر "إن كانت قطر تظن أن مماطلتها وتهربها الحالي سيشتري لها الوقت حتى قمة مجلس التعاون القادمة فهي مخطئة. فإن ظل الوضع كما هو فهي قمة لن نحضرها".

وأضاف "الخطوة الصحيحة للحفاظ على مجلس التعاون هي تجميد عضوية قطر في المجلس حتى تحكم عقلها وتتجاوب مع مطالب دولنا وإلا فنحن بخير بخروجها من المجلس".

كانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطعت العلاقات الدبلوماسية وروابط النقل والتجارة مع قطر، أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، متهمة إياها بتمويل الإرهاب وهو ما تنفيه الدوحة.