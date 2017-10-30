الخطوط السعودية تستأنف رحلاتها المنتظمة للعراق بعد توقف 27 عاما

2017-10-30 - 1:57 م

مرآة البحرين (رويترز): قالت وكالة الأنباء السعودية إن الخطوط الجوية السعودية أعلنت أنها ستبدأ في تسيير رحلات منتظمة إلى العراق يوم الاثنين بعد توقف استمر 27 عاما.

وقالت الوكالة الرسمية إن صالح بن ناصر الجاسر المدير العام للشركة سيرافق الصحفيين والركاب في أول رحلة تغادر من مدينة جدة إلى بغداد.

وتوقفت الرحلات الجوية بين السعودية والعراق منذ قيام الرئيس العراقي السابق صدام حسين بغزو الكويت عام 1990.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن شركة الخطوط السعودية للنقل الجوي أعدت احتفالا بهذه المناسبة "حيث سيتم خدمة الضيوف وإنهاء إجراءات سفرهم عبر منصة خدمة خاصة وتسليم كل ضيف وثيقة السفر على الرحلة الافتتاحية بعد إعادة التشغيل الرسمي والرحلات المنتظمة للناقل الوطني بين المملكة والعراق."تريد السعودية والإمارات استمالة بغداد سعيا لكبح النفوذ المتنامي لإيران في المنطقة.

وفي أغسطس/آب أعلنت الدولتان عزمهما فتح معبر عرعر الحدودي أمام حركة التجارة للمرة الأولى منذ 1990.

يأتي إعلان الخطوط الجوية السعودية بعد أن قررت الحكومة السعودية الشهر الجاري تشكيل لجنة تجارة مشتركة مع العراق.

كانت شركة الطيران السعودية منخفضة التكلفة طيران ناس أول شركة طيران سعودية تطير إلى العراق فيما يزيد على 25 عاما.