2017-10-30 - 1:58 م

مرآة البحرين (أ ف ب): وصفت إيران الإثنين اتهام السعودية لها بالعمل على إفشال مساعي السلام في اليمن بأنه "مثير للسخرية ولا أساس له من الصحة".

وقال المتحدث باسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي إن "اتهام وزير خارجية السعودية لايران بأنها تعرقل السلام هو اتهام ‏مثير للسخرية ولا أساس له من الصحة".

وأضاف في بيان نشر باللغة العربية على موقع الوزارة أن بلاده "استنكرت" عمليات التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن منذ انطلاقها عام 2015"وطالبت بوقف الحرب وما زالت ترى أن طريق الحل العسكري في اليمن مرفوض ولم ‏تدخر أي جهد لوضع حد لهذه الحرب الدامية".

وأكد أن "تكرار المزاعم الكاذبة (...) لا يخفف من ‏حجم المسؤولية الإنسانية والدولية لمرتكبي الجرائم البشعة والمتمثلة بالقتل وتدمير ‏المدارس والمستشفيات وفرض الحصار والجوع على الشعب البريء".

ويأتي بيان قاسمي ردا على تصريحات أدلى بها وزير الخارجية السعودي عادل الجبير الأحد مشيرا إلى أنه "ما كان لهذه الميليشيات (الحوثيين) الاستمرار في ممارساتها لولا دعم الراعي الأكبر للإرهاب في العالم، النظام الإيراني".

واتهم إيران بتهريب السلاح إلى الحوثيين وحلفائهم مضيفا أنها "تهدم كل مساعي الحل في اليمن ما أدى إلى فشل كل المفاوضات السياسية بين الحكومة الشرعية وهذه الميليشيات".

ويشهد اليمن منذ 2014 نزاعا داميا بين الحوثيين وقوات هادي. وسقطت العاصمة صنعاء في أيدي جماعة أنصار الله المتحالفة مع أنصار الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح في أيلول/سبتمبر من العام نفسه.

وشهد النزاع تصعيدا مع تدخل السعودية على رأس تحالف عسكري في آذار/مارس 2015 بعدما تمكن الحوثيون من السيطرة على مناطق واسعة في البلد الفقير وأجبروا الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المدعوم دوليا ومن الرياض تحديدا على الفرار.

وتنفي طهران الاتهامات الموجهة إليها بارسال السلاح إلى الحوثيين.

وخلّف النزاع اليمني اكثر من 8650 قتيلا و58 ألف جريح بحسب أرقام الأمم المتحدة، وتسبّب بانهيار النظام الصحي، وتوقف مئات المدارس عن استقبال الطلاب، وانتشار مرض الكوليرا، وأزمة غذائية كبرى.

وفشلت عدة جولات حوار برعاية الأمم المتحدة في التوصل إلى حل للنزاع في البلد الأفقر في شبه الجزيرة العربية. والمفاوضات السياسية متوقفة منذ أشهر طويلة في موازاة تراجع حدة المعارك على الأرض.

ويضم "تحالف دعم الشرعية في اليمن" 13 دولة إلى جانب السعودية واليمن، وهي دولة الإمارات العربية المتحدة والأردن والبحرين ومصر وباكستان وجيبوتي والسودان والسنغال والكويت والمغرب وماليزيا.