وكالة الطاقة الذرية تؤكد وفاء إيران بتعهداتها بموجوب الاتفاق النووي

2017-10-30 - 2:09 م

مرآة البحرين (أ ف ب): أعلن رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا امانو الأحد في طهران أن إيران "تفي" بالتزاماتها التي قطعتها بموجب الاتفاق الدولي حول برنامجها النووي.

وقال في مؤتمر صحافي "بتاريخ اليوم يمكنني أن أؤكد أن إيران تفي بالتزاماتها في المجال النووي والتي تعهدت بها في إطار "الخطة الشاملة للتحرك المشترك" الموقعة مع القوى الست الكبرى في تموز/يوليو 2015.

و"الخطة الشاملة للتحرك المشترك" هي التسمية التي أطلقت على الاتفاق الموقع بين إيران من جهة وألمانيا والولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة من جهة أخرى.

وبموجب هذا الاتفاق تعهدت إيران بكبح برنامجها النووي ليكون محض سلمي ومدني مع ضمان عدم السعي لحيازة سلاح نووي في مقابل الاعتراف بحقها بتخصيب اليورانيوم لغايات مدنية ورفع العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الأمم المتحدة والغرب عليها.

وكان الرئيس الاميركي دونالد ترامب الذي اتهم إيران بانتهاك الاتفاق مرارا، هدد في 13 تشرين الأول/أكتوبر 2017 بانسحاب واشنطن "في أي وقت" من الاتفاق وطلب من الكونغرس إصدار قانون لفرض عقوبات جديدة تستهدف أساسا منع طهران من التقدم في إنتاج الصواريخ البالستية.

والتقى رئيس الوكالة الأحد الرئيس الإيراني حسن روحاني ووزير الخارجية محمد جواد ظريف ورئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي.

وبحسب موقع الحكومة الإيرانية فإن روحاني أكد لضيفه رغبة بلاده في "التعاون على الأمد البعيد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وقال صالحي "نريد الاستمرار في الاتفاق النووي وتفادي أن يفسد (الأميركيون) أمره لأنه في حال تم تقويض الاتفاق فسنكون بإزاء عواقب لا يمكن توقعها".

وكرر صالحي أن لإيران القدرة على "استئناف" أنشطتها لتخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمئة "في غضون أربعة أيام" متداركا "لكن نحن لا نريد القيام بذلك"، مؤكدا أن طهران تعهدت بموجب اتفاق فيينا الاكتفاء بتخصيب اليورانيوم بنسبة 3,5 بالمئة.

ويعتبر التخصيب بنسبة 20 بالمئة الحد الأقصى المعترف به دوليا لليورانيوم "الضعيف التخصيب"، ولكن عند بلوغ هذه النسبة يمكن بسهولة الحصول على يورانيوم يمكن استخدامه عسكريا.