2017-10-30 - 11:06 م

مرآة البحرين (خاص): أحكام انتقامية تعسفية صدرت اليوم الإثنين 30 أكتوبر 2017 بحق 18 بحرينياً متهمين في القضية التي عرفت بـ"قروب البسطة". أصدرت المحكمة أحكاماً بالمؤبد لـ 8 والسجن 15 عاما لـ7 مع إسقاط الجنسية عن 14 منهم.

في 6 يناير/ كانون الثاني 2016 أعلنت وزارة الداخلية البحرينية إحباط ما أسمته "مخطط إرهابي" وتحديدها هوية "أعضاء تنظيم إرهابي سري" زعمت أنه مدعوم من قبل الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني.

جاء ذلك الإعلان إبّان توتر الأجواء السياسية في منطقة الخليج بعد إعدام السعودية رجل الدين الشيخ نمر النمر، وبعد أن انضمت البحرين لحليفتها السعودية في قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران. فبعد أيام قليلة فقط أعلنت البحرين ضبط ما دعته بـ"التنظيم الإرهابي" وربطته بإيران.

ضم التنظيم أشخاصاً عدة بينهم الصحافي في الوسط محمود الجزيري وحسين عبدالوهاب نجل القيادي في تيار "الوفاء" عبدالوهاب حسين، وعضو المجلس البلدي السابق حميد البصري، وقالت الداخلية إن المتهمين منضمين لتيار الوفاء الذي أسسه عبدالوهاب حسين قبل دخوله السجن، وادعت الداخلية إن تيار الوفاء على صلة بسرايا الأشتر وعدد من "المتهمين" بتفجير سترة في يوليو/ تموز الذي أودى بحياة شرطيين وجرح 6 آخرين.

اتهمت الداخلية التوأمين على ومحمد أحمد فخراوي بتأسيس "قروب البسطة"، وهو اسم مجموعة ضمت المتهمين في برنامج الـ (واتس اب) المعروف. زعمت السلطة أن الأخوين فخراوي التقيا بقيادات في الحرس الثوري وحزب الله وتلقيا منهم الدعم اللازم متعهدين بتقديم تقارير دورية عن أنشطة التيار وأوجه إنفاق الأموال المقدمة لهم وعليه تم الاتفاق على تشكيل ما أسموه "جناح مسلح لتيار الوفاء الإسلامي" لتنفيذ أهداف التيار المتمثلة في تعطيل أحكام الدستور والقوانين وفرض توجهات التيار ومبادئه بالقوة والعنف ومن بين مهامه تجنيد عناصر أخرى وتشكيل خلية إرهابية سرية مركزية تتلقى الأوامر من المدعو مرتضى مجيد رمضان "السندي" "قائد التنظيم" وتعمل على وضع المخططات اللازمة لتنفيذ تفجيرات إرهابية في مملكة البحرين».

فيما يلي تسلسل أحداث الإعلان عن قروب البسطة انتهاء بالأحكام الصادرة هذا اليوم:

التاريخ تسلسل أحداث قضية ما عرف ب"قروب البسطة" 18 سبتمبر 2015 اعتقال محمد وعلي فخراوي من منزلهم بمنطقة السقيّة 28 ديسمبر 2015 اعتقال العضو البلدي السابق، وعضو جمعيّة الوفاق حميد البصري في قرية كرباباد. اعتقال محمد عبدالجليل السباع من قرية البلاد القديم بعد مداهمة منزله. اعتقال الصحفي محمود الجزيري بعد مداهمة منزله. 1 يناير 2016 إعدام السعودية لرجل الدين الشيعي نمر النمر. 4 يناير 2016 انضمام البحرين لحليفتها السعودية في قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران. 5 يناير 2016

اعتقال حسين عبد الوهاب نجل قيادي تيار الوفاء عبدالوهاب حسين 6 يناير 2016 اعتقال الشيخ عيسى القفاص في ظروف غامضة 6 يناير 2016 أعلنت وزارة الداخلية إحباط ما أسمته مخطط إرهابي تحت مسمى "قروب البسطة". قالت بأنه: الجناح المسلّح لتيار الوفاء الإسلامي. مدعوم من قبل الحرس الثوري الإيراني وحزب الله. على صلة وثيقة بجماعة سرايا الأشتر. على صلة بعدد من العناصر المتورطة في تنفيذ تفجير سترة في تاريخ (28 يوليو/ تموز 2015) والذي أسفر عن قتل اثنين من رجال الشرطة وإصابة ستة آخرين. 8 يناير 2016 تيار الوفاء نفي في بيان له اتهامات وزارة الداخلية له بتشكيل جناج مسلح مؤكدا أن المعتقلين هم سجناء رأي. وقال إن "إن الإشارة إلى تورط إيران وحزب الله بالدعم المالي والتدريب جاءت في سياق تصعيد العداء السياسي مع إيران ومحاولة للتغطية على إعدام الشيخ نمر النمر". 11 يناير 2016 النيابة تقول بأن 8 من المتهمين في "قروب البسطة" اعترفوا بالتهم الموجهة لهم. 2 يونيو 2016 كشف رئيس نيابة الجرائم الإرهابية عن انتهاء التحقيق في قضية «قروب البسطة»، وإحالة 18 متهمًا منهم 10 محبوسين وآخرين هاربين للمحاكمة بتاريخ 28 يونيو. 5 يونيو 2016 اعتقال المدوِّن والمعتقل السابق علي معراج بعد شهرين من انقضاء محكوميته والإفراج عنه. 28 يونيو 2016 بدء محاكمة النشطاء السياسيين بتهم السعي والتخابر مع دولة أجنبية ومنظمة حزب الله.

العمل لمصلحة حزب الله وتلقي أموال منها للقيام بأعمال عدائية وبقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

تأسيس جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون والانضمام إليها وتمويل جماعه إرهابية 28 يونيو 2016 رفض الشيخ زهير عاشور (المعتقل منذ 18 يونيو 2013 ومحكوم بمؤبدين) المثول للمحكمة بعد إسناد تهمة جديدة له وضمّه في قضية "قروب البسطة". 24 أكتوبر 2016 رشحت منظمة مراسلون بلا حدود المدون البحريني المعتقل علي معراج ضمن 22 مرشحا لجائزة "مراسلون بلا حدود TV5 Monde" لحرية الصحافة لعام 2016. الجائزة تُمنح سنويا لتكريم الصحافيين والإعلاميين الذين ينشطون في مجال "الكفاح من أجل الدفاع عن حرية الإعلام أو تشجيعها". 1 نوفمبر 2016 أعربت عائلة القيادي عبدالوهاب حسين عن قلقها على ابنها حسين بعد تردي صحته إثر إصابته بمرض الدسك في ظهره نتيجة الظروف غير الملائمة في سجن الحوض الجاف ووسط إهمال إدارة السجن لعلاجه. 6 نوفمبر 2016 إعلان حسين عبدالوهاب الإضراب عن الطعام احتجاجا على عدم توفير الرعاية الصحية له بعد تدهور وضعه الصحي وعدم قدرته على الحركة بسبب الآثار المضاعفة لمرض "الدسك". 21 يناير 2017 غرمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة مجري التحريات (شاهد النيابة)، في القضية 50 دينارا لتخلفة عن المثول أمام القضاء لأكثر من جلسة. 11 إبريل 2017 حضر الجلسة عدد من المتهمين من بينهم الصحافي محمود الجزيري (الموقوف على ذمة القضية)، في الوقت الذي حضر عدد من المحامين والمحاميات مع موكليهم. وتم إحالة 18 متهماً للمحكمة منهم 10 محبوسين وآخرين هاربين. 9 مايو 2017 متهم في تنظيم "قروب البسطة" يؤكد للمحكمة تعرضه "للتعذيب الشديد". قررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى 25 مايو/ أيار 2017 لندب محام لمتهم وللمرافعة للحاضرين. 18 أكتوبر 2017 أعادت السلطات الأمنية في سجن الحوض الجاف (الأربعاء 18 أكتوبر/تشرين الأول 2017) رجل الدين الشيعي المعتقل الشيخ عيسى القفاص إلى زنزانته بعد أسبوعين من انقطاع أخباره، وإيداعه الحبس الانفرادي. 30 أكتوبر 2017 إصدار الحكم بالمؤبد لـ 8 والسجن 15 عاما لـ7 مع إسقاط الجنسية عن 14 منهم في قضية قروب البسطة

أحكام المعتقلين الصادرة يوم الاثنين 30 أكتوبر 2017 في قضية " قروب البسطة"