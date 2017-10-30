بالتواريخ تطورات قضية "قروب البسطة".. أحكام انتقامية لمجموعة "واتس اب" أصبحت خلية إرهابية
2017-10-30 - 11:06 م
مرآة البحرين (خاص): أحكام انتقامية تعسفية صدرت اليوم الإثنين 30 أكتوبر 2017 بحق 18 بحرينياً متهمين في القضية التي عرفت بـ"قروب البسطة". أصدرت المحكمة أحكاماً بالمؤبد لـ 8 والسجن 15 عاما لـ7 مع إسقاط الجنسية عن 14 منهم.
في 6 يناير/ كانون الثاني 2016 أعلنت وزارة الداخلية البحرينية إحباط ما أسمته "مخطط إرهابي" وتحديدها هوية "أعضاء تنظيم إرهابي سري" زعمت أنه مدعوم من قبل الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني.
جاء ذلك الإعلان إبّان توتر الأجواء السياسية في منطقة الخليج بعد إعدام السعودية رجل الدين الشيخ نمر النمر، وبعد أن انضمت البحرين لحليفتها السعودية في قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران. فبعد أيام قليلة فقط أعلنت البحرين ضبط ما دعته بـ"التنظيم الإرهابي" وربطته بإيران.
ضم التنظيم أشخاصاً عدة بينهم الصحافي في الوسط محمود الجزيري وحسين عبدالوهاب نجل القيادي في تيار "الوفاء" عبدالوهاب حسين، وعضو المجلس البلدي السابق حميد البصري، وقالت الداخلية إن المتهمين منضمين لتيار الوفاء الذي أسسه عبدالوهاب حسين قبل دخوله السجن، وادعت الداخلية إن تيار الوفاء على صلة بسرايا الأشتر وعدد من "المتهمين" بتفجير سترة في يوليو/ تموز الذي أودى بحياة شرطيين وجرح 6 آخرين.
اتهمت الداخلية التوأمين على ومحمد أحمد فخراوي بتأسيس "قروب البسطة"، وهو اسم مجموعة ضمت المتهمين في برنامج الـ (واتس اب) المعروف. زعمت السلطة أن الأخوين فخراوي التقيا بقيادات في الحرس الثوري وحزب الله وتلقيا منهم الدعم اللازم متعهدين بتقديم تقارير دورية عن أنشطة التيار وأوجه إنفاق الأموال المقدمة لهم وعليه تم الاتفاق على تشكيل ما أسموه "جناح مسلح لتيار الوفاء الإسلامي" لتنفيذ أهداف التيار المتمثلة في تعطيل أحكام الدستور والقوانين وفرض توجهات التيار ومبادئه بالقوة والعنف ومن بين مهامه تجنيد عناصر أخرى وتشكيل خلية إرهابية سرية مركزية تتلقى الأوامر من المدعو مرتضى مجيد رمضان "السندي" "قائد التنظيم" وتعمل على وضع المخططات اللازمة لتنفيذ تفجيرات إرهابية في مملكة البحرين».
فيما يلي تسلسل أحداث الإعلان عن قروب البسطة انتهاء بالأحكام الصادرة هذا اليوم:
|
التاريخ
|
تسلسل أحداث قضية ما عرف ب"قروب البسطة"
|
18 سبتمبر 2015
|
اعتقال محمد وعلي فخراوي من منزلهم بمنطقة السقيّة
|
28 ديسمبر 2015
|
|
1 يناير 2016
|
إعدام السعودية لرجل الدين الشيعي نمر النمر.
|
4 يناير 2016
|
انضمام البحرين لحليفتها السعودية في قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران.
|
5 يناير 2016
|
اعتقال حسين عبد الوهاب نجل قيادي تيار الوفاء عبدالوهاب حسين
|
6 يناير 2016
|
اعتقال الشيخ عيسى القفاص في ظروف غامضة
|
6 يناير 2016
|
أعلنت وزارة الداخلية إحباط ما أسمته مخطط إرهابي تحت مسمى "قروب البسطة". قالت بأنه:
|
8 يناير 2016
|
تيار الوفاء نفي في بيان له اتهامات وزارة الداخلية له بتشكيل جناج مسلح مؤكدا أن المعتقلين هم سجناء رأي.
وقال إن "إن الإشارة إلى تورط إيران وحزب الله بالدعم المالي والتدريب جاءت في سياق تصعيد العداء السياسي مع إيران ومحاولة للتغطية على إعدام الشيخ نمر النمر".
|
11 يناير 2016
|
النيابة تقول بأن 8 من المتهمين في "قروب البسطة" اعترفوا بالتهم الموجهة لهم.
|
2 يونيو 2016
|
كشف رئيس نيابة الجرائم الإرهابية عن انتهاء التحقيق في قضية «قروب البسطة»، وإحالة 18 متهمًا منهم 10 محبوسين وآخرين هاربين للمحاكمة بتاريخ 28 يونيو.
|
5 يونيو 2016
|
اعتقال المدوِّن والمعتقل السابق علي معراج بعد شهرين من انقضاء محكوميته والإفراج عنه.
|
28 يونيو 2016
|
بدء محاكمة النشطاء السياسيين بتهم
|
28 يونيو 2016
|
رفض الشيخ زهير عاشور (المعتقل منذ 18 يونيو 2013 ومحكوم بمؤبدين) المثول للمحكمة بعد إسناد تهمة جديدة له وضمّه في قضية "قروب البسطة".
|
24 أكتوبر 2016
|
رشحت منظمة مراسلون بلا حدود المدون البحريني المعتقل علي معراج ضمن 22 مرشحا لجائزة "مراسلون بلا حدود TV5 Monde" لحرية الصحافة لعام 2016. الجائزة تُمنح سنويا لتكريم الصحافيين والإعلاميين الذين ينشطون في مجال "الكفاح من أجل الدفاع عن حرية الإعلام أو تشجيعها".
|
1 نوفمبر 2016
|
أعربت عائلة القيادي عبدالوهاب حسين عن قلقها على ابنها حسين بعد تردي صحته إثر إصابته بمرض الدسك في ظهره نتيجة الظروف غير الملائمة في سجن الحوض الجاف ووسط إهمال إدارة السجن لعلاجه.
|
6 نوفمبر 2016
|
إعلان حسين عبدالوهاب الإضراب عن الطعام احتجاجا على عدم توفير الرعاية الصحية له بعد تدهور وضعه الصحي وعدم قدرته على الحركة بسبب الآثار المضاعفة لمرض "الدسك".
|
21 يناير 2017
|
غرمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة مجري التحريات (شاهد النيابة)، في القضية 50 دينارا لتخلفة عن المثول أمام القضاء لأكثر من جلسة.
|
11 إبريل 2017
|
حضر الجلسة عدد من المتهمين من بينهم الصحافي محمود الجزيري (الموقوف على ذمة القضية)، في الوقت الذي حضر عدد من المحامين والمحاميات مع موكليهم. وتم إحالة 18 متهماً للمحكمة منهم 10 محبوسين وآخرين هاربين.
|
9 مايو 2017
|
متهم في تنظيم "قروب البسطة" يؤكد للمحكمة تعرضه "للتعذيب الشديد".
قررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى 25 مايو/ أيار 2017 لندب محام لمتهم وللمرافعة للحاضرين.
|
18 أكتوبر 2017
|
أعادت السلطات الأمنية في سجن الحوض الجاف (الأربعاء 18 أكتوبر/تشرين الأول 2017) رجل الدين الشيعي المعتقل الشيخ عيسى القفاص إلى زنزانته بعد أسبوعين من انقطاع أخباره، وإيداعه الحبس الانفرادي.
|
30 أكتوبر 2017
|
إصدار الحكم بالمؤبد لـ 8 والسجن 15 عاما لـ7 مع إسقاط الجنسية عن 14 منهم في قضية قروب البسطة
أحكام المعتقلين الصادرة يوم الاثنين 30 أكتوبر 2017 في قضية " قروب البسطة"
|
الاسم/ العمر
|
تايخ الاعتقال
|
الأحكام
|
1
|
علي أحمد فخراوي/ 34 عاماً
|
18 سبتمبر 2015
|
مؤبد+ إسقاط جنسية
|
2
|
محمد أحمد فخراوي/ 34 عاماً
|
18 سبتمبر 2015
|
مؤبد+ إسقاط جنسية
|
3
|
مرتضى مجيد رمضان علوي السندي/34 عاماً
|
خارج البحرين
|
مؤبد+ إسقاط جنسية
|
4
|
زهير جاسم محمد عباس/ 36 عاماً
|
18 يوليو2013
|
محكوم في عدة قضايا سابقة
مؤبد+ إسقاط جنسية
|
5
|
محمد أحمد عبدالله سرحان/ 42 عاماً
|
11 مايو 2013
|
محكوم في عدة قضايا سابقة
15 سنة+ إسقاط جنسية
|
6
|
حسين عبدالوهاب حسين/ 29 عاماً
|
5 يناير 2016
|
مؤبد+ إسقاط جنسية
|
7
|
إبراهيم جعفر حسن المؤمن/ 30عاماً
|
13 أغسطس 2015
|
15 سنة+ إسقاط جنسية
محكوم في قضية تفجير سترة
|
8
|
حميد علي منصور البصري/ 60 عاماً
|
28 ديسمبر 2015
|
15 سنة+ إسقاط جنسية
|
9
|
محمد عبدالجليل علي السباع/ 47 عاماً
|
28 ديسمبر 2015
|
15 سنة+ إسقاط جنسية
|
10
|
محمود عبدالرضا حسن الجزيري/ 29 عاماً
|
28 ديسمبر 2015
|
15 سنة+ إسقاط جنسية
|
11
|
عيسى جاسم القفاص/ 35 عاماً
|
6 يناير 2016
|
10 سنوات+ غرامة 100 آلاف
|
12
|
علي معراج/ 38 عاماً
|
5 يونيو 2016
|
مؤبد+ إسقاط جنسية
|
13
|
قاسم مجيد رمضان / 29 عاماً
|
خارج البحرين
|
10 سنوات+ غرامة 100 آلاف
|
14
|
علي جاسم عاشور
|
خارج البحرين
|
مؤبد+ إسقاط جنسية
|
15
|
عيسى صالح عيسى
|
خارج البحرين
|
15 سنة
|
16
|
محمد صالح عيسى
|
خارج البحرين
|
مؤبد+ إسقاط جنسية
|
17
|
محمد عبدالعزيز الدقاق
|
خارج البحرين
|
15 سنة+ إسقاط جنسية
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