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ملك البحرين يوجه لفرض تأشيرات دخول على القادمين من قطر
ملك البحرين ترأس جلسة الحكومة الاثنين 30 أكتوبر 2017 (بنا)
2017-10-31 - 5:32 ص
مرآة البحرين: وجه ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة الاثنين (30 أكتوبر/ تشرين الأول 2017) السلطات في بلاده لفرض تأشيرة دخول على القادمين من قطر بما في ذلك المواطنين القطريين.
حمد بن عيسى الذي ترأس جلسة الحكومة قال إن القرار لن يمس دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.
وعن القمة الخليجية أكد أن بلاده لن تحضر قمة تحضرها قطر وقال "طالما استمرت قطر على هذا النهج فإنه يتعذر على مملكة البحرين حضور أي قمة أو اجتماع خليجي تحضره قطر ما لم تصحح من نهجها وتعود إلى رشدها".
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