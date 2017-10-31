بتلكو تحقق أرباحا تفوق 25 مليون دينار خلال 9 أشهر

2017-10-31 - 11:26 ص

مرآة البحرين: أعلنت مجموعة بتلكو، عن تحقيقها أرباح بلغت 25.2 مليون دينار حتى نهاية الربع الثالث من العام 2017، حيث حافظت المجموعة على إيرادات مستقرة شهدت ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة مع الربع السابق من العام الحالي والربع الثالث من العام 2016.

وحققت الإيرادات الإجمالية للمجموعة على مدى تسعة شهور زيادة قدرها 2% بلغت 277.6 مليون دينار بحريني (736.3 مليون دولار أمريكي)، وذلك بفضل تحسن الإيرادات في عدد من عملياتها في بتلكو البحرين وأمنية في الأردن وDhiraagu في المالديف. كما شهدت الإيرادات الإجمالية تحسناً بلغت نسبتها 6% مقارنة بالربع السابق من العام 2017 و7% مقارنة بالربع الثالث من العام 2016.

كما بلغت الأرباح قبل تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والاستقطاعات (EBITDA) خلال الفترة 91.2 مليون دينار بحريني (241.9 مليون دولار أمريكي)، وهو ما يمثل انخفاضاً قدره 13% على أساس سنوي، و14% على أساس ربع سنوي، مقارنة بالربع الثاني لعام 2017 و20% على أساس الربع الثالث من عام 2016 على التوالي، ويُنسب هذا الانخفاض في الأرباح قبل تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والاستقطاعات (EBITDA) الى إعادة هيكلة التكاليف المتكبدة خلال الربع الثالث من العام الحالي.