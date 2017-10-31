رويترز: البحرين تدعو لتجميد عضوية قطر في مجلس التعاون الخليجي

2017-10-31 - 11:34 ص

مرآة البحرين (رويترز): قال وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة على تويتر إن بلاده لن تحضر القمة الخليجية المقبلة إذا لم تغير قطر موقفها وإن الخطوة الصحيحة للحفاظ على مجلس التعاون الخليجي هي تجميد عضوية قطر في المجلس.

وقال الوزير على تويتر "إن كانت قطر تظن أن مماطلتها وتهربها الحالي سيشتري لها الوقت حتى قمة مجلس التعاون القادمة فهي مخطئة. فإن ظل الوضع كما هو فهي قمة لن نحضرها".

وأضاف "الخطوة الصحيحة للحفاظ على مجلس التعاون هي تجميد عضوية قطر في المجلس حتى تحكم عقلها وتتجاوب مع مطالب دولنا وإلا فنحن بخير بخروجها من المجلس".

كانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطعت العلاقات الدبلوماسية وروابط النقل والتجارة مع قطر، أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، متهمة إياها بتمويل الإرهاب وهو ما تنفيه الدوحة.

ونقلت وكالة أنباء البحرين عن عاهل البلاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة قوله يوم الاثنين "قطر أثبتت اليوم أنها لا تحترم المواثيق والمعاهدات والروابط التي قام عليها مجلس التعاون ومارست سياسات استهدفت أمن الدول الأعضاء في مجلس التعاون".

وتقول البحرين إن قطر تحرض على اضطرابات على أراضيها عبر دعم احتجاجات بل ومن خلال وقائع إطلاق نار وهجمات بقنابل تستهدف قوات الأمن.

وفي مقابلة مع محطة (سي.بي.إس) الإخبارية الأمريكية يوم الأحد قال الأمير تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر إنه يرغب في إنهاء النزاع وحذر من أي تصعيد عسكري.