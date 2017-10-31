أمريكا وقطر تتفقان على تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب

2017-10-31 - 11:40 ص

مرآة البحرين (رويترز): أصدرت قطر والولايات المتحدة بيانا مشتركا يوم الاثنين جاء فيه أن الدوحة وافقت على تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب مع واشنطن للتصدي لتمويل الجماعات المتشددة غير المشروع.

وصدر البيان عقب زيارة قام بها وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين للدوحة في ختام جولة استمرت أسبوعا واستهدفت مكافحة تمويل الإرهاب. وشملت الجولة إسرائيل والإمارات والسعودية حيث أعلنت الولايات المتحدة في مايو أيار إنشاء (مركز استهداف تمويل الإرهاب) وهو مبادرة أمريكية خليجية الغرض منها وقف تمويل الجماعات المتشددة.

وعقب محادثات مع مسؤولين قطريين في الدوحة قال منوتشين إن البلدين اتفقا على "زيادة كبيرة في تبادل المعلومات عن ممولي الإرهاب" مع "مزيد من التركيز على قطاعي العمل الخيري والخدمات المالية في قطر".

وتحرص قطر على إبداء تعاونها في مجال مكافحة الإرهاب بعد نحو خمسة أشهر من إعلان السعودية والبحرين والإمارات ومصر مقاطعة دبلوماسية وتجارية للدولة الغنية بالغاز متهمة إياها بتمويل جماعات متشددة والتحالف مع غريمتها إيران وهو ما تنفيه الدوحة.

وفي يوليو تموز وقعت قطر مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة لزيادة التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وكانت واحدة من ست دول خليجية تعلن منذ أيام فرض عقوبات على 13 شخصا يُعتقد أنهم متشددون من تنظيمي القاعدة وداعش.

وتستضيف قطر قاعدة العديد الجوية وهي أكبر منشأة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط والتي تنطلق منها طلعات طائرات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد داعش في سوريا والعراق.