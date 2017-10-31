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بوتين يزور إيران الأربعاء لمحادثات مع روحاني وعلييف
2017-10-31 - 11:44 ص
مرآة البحرين (أ ف ب): أعلن الكرملين الإثنين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيتوجه الأربعاء إلى إيران لإجراء محادثات مع نظيريه الإيراني حسن روحاني والآذربيجاني إلهام علييف.
وقال الكرملين في بيان إن القادة الثلاثة سيلتقون معا، موضحا أن الرئيس ينوي إجراء محادثات ثنائية أيضا مع نظيريه على هامش هذه القمة الثلاثية.
وتأتي هذه الزيارة إلى إيران غداة بدء محادثات جديدة للسلام في سوريا في آستانا بكازاخستان، برعاية إيران وروسيا حليفتي النظام السوري، وتركيا التي تدعم المعارضة.
كما تأتي بينما دانت موسكو بعنف قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب عدم المصادقة على امتثال إيران للاتفاق النووي الموقع في 2015.
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