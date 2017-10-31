إيران ستزيل القيود الحدودية مع المنطقة الكردية في العراق خلال أيام

2017-10-31 - 11:51 ص

مرآة البحرين (رويترز): قال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الميجر جنرال محمد باقري إن إيران ستزيل القيود الحدودية مع منطقة كردستان العراق خلال الأيام المقبلة بعد إغلاقها عقب الاستفتاء الكردي لصالح الاستقلال الشهر الماضي.

وجاء ذلك بعد يوم من إعلان رئيس إقليم كردستان العراق مسعود برزاني تنحيه عن منصبه في الأول من نوفمبر تشرين الثاني بعد الاستفتاء الذي أيده ودفع بغداد لتنفيذ عمل عسكري.

وبعد الاستفتاء تلقت القوات العراقية أوامر من رئيس الوزراء حيدر العبادي بالسيطرة على المناطق التي تطالب بها كل من بغداد وحكومة كردستان العراق.

وتعارض إيران التي تضم أقلية كردية كذلك استقلال أكراد العراق وبناء على طلب من بغداد أغلقت الحدود مع الإقليم الكردي في شمال العراق وأوقفت جميع رحلات الطيران منه وإليه.

ونقلت وكالة الطلبة للأنباء عن باقري قوله "القيود الحدودية بين إيران والإقليم الكردي العراقي سترفع خلال الأيام المقبلة".

وفتحت إيران بالفعل معبر باشماغ الأسبوع الماضي.

وقال باقري كذلك إنه إذا نفذ إقليم كردستان خطته للانفصال "سيشهد العراق سفك دماء وستتأثر دول الجوار".

ويريد العبادي السيطرة على المعابر الحدودية التي تربط إقليم كردستان العراق بتركيا وإيران وسوريا ومنها معبر يمر منه خط أنابيب تصدير النفط إلى تركيا.