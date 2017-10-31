المؤبد وإسقاط الجنسية لعشرة متهمين في قضية ذات خلفية سياسية

2017-10-31 - 2:09 م

مرآة البحرين: قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بالسجن المؤبد على عشرة متهمين في قضية ذات خلفية سياسية، كما قضت بإسقاط الجنسية عنهم جميعا.

وقال المحامي العام أحمد الحمادي بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكماً اليوم الثلاثاء الموافق 31/10/2017 على عشرة متهمين، بمعاقبتهم بالسجن المؤبد عما أسند إليهم من اتهام للارتباط ومعاقبة المتهم التاسع بالحبس شهر وتغريمه 100 دينار عن تهمة حيازة سيف بدون ترخيص من الجهة المختصة، وإسقاط الجنسية عن جميع المتهمين.

وتدعي النيابة أنها تلقت بلاغا عن "ضبط جماعة إرهابية، حيث دلت التحريات عن قيام شخص (متوفي في العراق) قبل سفره كان يقوم بتجنيد عناصر بحرينية من أجل تسفيرهم إلى العراق وإيران لتلقي التدريبات العسكرية.

واستندت النيابة العامة في استدلالاتها على "الأدلة القولية منها شهود الإثبات (شرطة يعملون في الداخلية) واعترافات المتهمين (التي غالباً ما تنتزع تحت التعذيب). والأدلة الفنية منها تقارير إدارة الأدلة الجنائية".