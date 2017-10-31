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الجيش العراقي يستعد للسيطرة على معبر حدودي بين كردستان وسوريا
2017-10-31 - 2:13 م
مرآة البحرين (رويترز): قال بيان عسكري عراقي يوم الثلاثاء إن فريقا من الجيش العراقي يستعد للسيطرة على معبر حدودي بين إقليم كردستان وسوريا.
وجاء في بيان لخلية الإعلام الحربي "يجري الفريق الفني العسكري برئاسة رئيس أركان الجيش العراقي زيارة ميدانية إلى معبر فيش خابور ومعبر إبراهيم الخليل للاطلاع ميدانيا وتحديد المتطلبات العسكرية والأمنية لإكمال تنفيذ قرارات الحكومة الاتحادية في مسك الحدود الدولية وإدارة المنافذ اتحاديا والانتشار الكامل للقوات الاتحادية في جميع المناطق التي امتد إليها الإقليم بعد العام 2003".
وكان مسؤولون عراقيون قد صرحوا لرويترز في وقت سابق يوم الثلاثاء بأن مسؤولي الجمارك العراقيين سيطروا على معبر إبراهيم الخليل البري الرئيسي مع تركيا.
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