الجيش العراقي يسيطر على معبر حدودي بين كردستان العراق وتركيا

2017-10-31 - 2:58 م

مرآة البحرين (أ ف ب): سيطر الجيش العراقي الثلاثاء على معبر حدودي رئيسي مع تركيا في منطقة كردستان العراق بعد أسابيع من التوتر بين بغداد وأربيل، بحسب ما أعلن رئيس الوزراء التركي.

وقال بن علي يلدريم لحزبه الحاكم خلال اجتماع في أنقرة بث عبر التلفزيون إنه "تم تسليم (المعبر) إلى الحكومة المركزية" في العراق.

وأضاف أن المسؤولين العراقيين والأتراك سيتولون السيطرة على جانبي الحدود.

وأفادت وكالة أنباء الأناضول الرسمية أن القوات العراقية انتشرت على معبر ابراهيم الخليل إلى جانب القوات التركية التي أجرت تدريبات عسكرية مشتركة معها خلال الأسابيع الأخيرة.

وسترفع القوات التابعة لبغداد العلم العراقي وستنزل علم حكومة إقليم كردستان التي كانت تسيطر على المعبر حتى الآن، وفقا للوكالة.

وأضافت أن المعبر أٌغلق خلال عملية التسليم ما تسبب بتشكل طوابير طويلة. ولم تصدر أي تقارير عن وقوع اشتباكات خلال العملية.

ويعيش الإقليم الكردي حالة من العزلة منذ إجرائه استفتاء غير ملزم على الاستقلال في 25 أيلول/سبتمير عارضته بغداد وإيران وتركيا وحتى حلفاء الأكراد في الغرب.

وردت تركيا التي عززت علاقاتها التجارية مع حكومة إقليم كردستان خلال السنوات الأخيرة بغضب على الاستفتاء إثر مخاوفها من أن يغذي التحرك النزعة الانفصالية في أوساط الأقلية الكردية لديها.