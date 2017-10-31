"الداخلية" تفرض تأشيرة دخول على القطريين وتطلب من المقيمين حاليا تصحيح أوضاعهم

2017-10-31 - 6:30 م

مرآة البحرين: أصدر وزير الداخلية راشد بن عبدالله آل خليفة الثلاثاء (31 أكتوبر/ تشرين الأول 2017) قرارا بفرض تأشيرة دخول على مواطني قطر والمقيمين فيها.

وكان الملك قد وجه أمس خلال ترؤسه جلسة الحكومة إلى "تشديد إجراءات الدخول والإقامة في البحرين وفرض تأشيرات دخول بما يحفظ أمن البلاد بدءا بقطر".

وقال وزير الداخلية خلال اجتماعه مع وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة راشد بن خليفة آل خليفة إن الحصول على تأشيرة الدخول يستلزم تقديم طلب بذلك وفق التعليمات المعلن عنها.

من جهته دعا وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات المواطنين القطريين والمقيمين بدولة قطر المتواجدين في البحرين إلى مراجعة الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة لتصحيح أوضاعهم القانونية.