السعودية تشكل هيئة جديدة للأمن الإلكتروني

2017-11-01 - 12:50 م

مرآة البحرين (رويترز): ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن أمرا ملكيا صدر بإنشاء هيئة جديدة للأمن السيبراني (الإلكتروني) وتعيين وزير الدولة مساعد بن محمد العيبان رئيسا لمجلس إدارتها مما يعزز الأمن في المملكة.

وقالت الوكالة في وقت متأخر يوم الثلاثاء إن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني ستتألف من رئيس أمن الدولة ورئيس الاستخبارات العامة ونائب وزير الداخلية ومساعد وزير الدفاع.

وأضافت أن الهيئة ستكون مرتبطة بالعاهل السعودي وإنه جرى تشكيلها بهدف "تعزيز الأمن السيبراني للدولة حماية مصالحها الحيوية وأمنها الوطني والبنى التحتية الحساسة فيها".

وستساهم أيضا في حماية الشبكات وأنظمة تقنية المعلومات وأنظمة التقنيات التشغيلية ومكوناتها من أجهزة وبرمجيات.

وكانت السعودية هدفا لهجمات إلكترونية متكررة. وأصدرت أوائل هذا العام تحذيرا من فيروس شمعون الذي أصاب أجهزة الكمبيوتر بالشلل من خلال حذف محتويات الأقراص الصلبة بعد أن تعرضت وزارة العمل لهجمات وأعلنت شركة كيماويات عن تعطل في شبكتها.

وكان أسوأ هجوم الكتروني حتى الآن عندما هاجم فيروس شمعون شركة أرامكو السعودية أكبر شرطة للنفط في العالم في عام 2012.