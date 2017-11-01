2017-11-01 - 5:15 م

مرآة البحرين: قال زعيم المعارضة البحرينية الشيخ علي سلمان الأربعاء (1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017) إن النيابة العامة حققت معه على خلفية اتصالات سابقة برئيس وزراء وزير خارجية قطر حمد بن جاسم آل ثاني.

وقاد حمد بن جاسم، وفق ما أعلنه في مقابلة تلفزيونية (25 أكتوبر/ تشرين الثاني 2017) وساطة لتسوية النزاع السياسي في البلاد مارس/ آذار 2011، قال إنها بعلم من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.

وقال الشيخ علي سلمان في اتصال هاتفي مع عائلته "إنه نفى التهم التي وجهت له خلال التحقيق".

وتأتي هذه الاتهامات على خلفية النزاعات التي تعصف بدول مجلس التعاون الخليجي منذ قطع السعودية، الإمارات، مصر والبحرين علاقاتها مع قطر يونيو/ حزيران الماضي.

وقالت النيابة العامة في بيان إنها وجهت تهمة "التخابر مع قطر" لزعيم المعارضة.

وأمرت بحبس سلمان احتياطياً على ذمة القضية على أن ينفذ الحبس بعد انتهاء عقوبته في القضية المحكوم عليه فيها.

ويقضي سلمان المحتجز منذ 28 ديسمبر/ كانون الأول 2014، حكما بالسجن 4 سنوات على خلفية مقاطعته للانتخابات البرلمانية التي جرت نوفمبر/ تشرين الثاني من نفس العام.

وكان تلفزيون البحرين الرسمي قد بث أغسطس/ آب الماضي تسجيلا صوتيا كان يبحث فيه أمين عام الوفاق مع رئيس وزراء قطر كيفية التوصل لحل سلمي يجنب البلاد إراقة الدماء.

وأكدت الخارجية القطرية في بيان تعقيبا على تسجيلات بين الشيخ حسن سلطان القيادي في المعارضة ومسؤول قطري إن البحرين كانت على علم بهذه الاتصالات بدليل "إجراء المكالمات على الهواتف العادية بالبحرين وعدم إثارة المنامة للموضوع طوال الأعوام الماضية".