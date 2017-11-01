الأسود اتصالات أمين عام الوفاق بقطر كانت بعلم وزير خارجية السعودية

2017-11-01 - 5:27 م

مرآة البحرين: قال القيادي في المعارضة علي الأسود إن الوساطة القطرية التي يُتهم اليوم ⁧ الشيخ علي سلمان ⁩حولها كانت بعلم من السعودية وبإدارة وزير خارجيتها (سعود الفيصل).

وتعليقا على تحقيق النيابة العامة مع أمين عام الوفاق الشيخ علي سلمان حول اتصالات جرت بينه وبين رئيس وزراء، وزير خارجية قطر حمد بن جاسم، قال الأسود "كل ما ورد في هذه المكالمة كان تحت نظر ومسمع الديوان الملكي وأعلى السلطات في ⁧البحرين ⁩والموضوع الذي مضى عليه 6 سنوات ليس بجديد".

وأضاف "يتم استهداف الشيخ سلمان اليوم على إثر مكالمة جل ما فيها الحديث عن الحل السياسي وتجنيب البلد أي مصاعب أو اشتباكات أمنية"، متابعا "هذا دليل على فشل السلطة بعدم وصولها مع القوى المعارضة إلى حل سياسي في البلاد وبعد تعقيد المشهد الإقليمي تطرح قضايا متشابكة".

وتابع الأسود أن "توظيف السلطات البحرينية لهذه المسألة بعد خلافها مع ⁧قطر توظيف رخيص جداً وبعيد عن الدبلوماسية وأبسط المفاهيم السياسية المعروفة"

ودعا سلطات البحرين ⁩والديوان الملكي لنشر المقابلة كاملة دون اجتزاء ليعرف الجميع أن ما ورد فيها حديث عن حل سياسي، داعيا الجهات الدولية الأوروبية التي كانت على علم بهذا الموضوع لإعلان مواقف واضحة ومنشورة حول مواقفها من هذه القضية.

وقال الأسود كل ما ورد اليوم من اتهام لشخص الأمين العام لجمعية ⁧الوفاق ⁩باطل وبعيد جداً عن تفكيره ومبادئه ومنطلقات وعمل جمعية الوفاق الوطنية.