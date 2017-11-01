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السجن عاما كاملا لرجل الدين الشيعي محي الدين المشعل
السيد محي الدين المشعل
2017-11-01 - 5:56 م
مرآة البحرين: قضت محكمة بحرينية الأربعاء (1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017) بحبس رجل الدين الشيعي محي الدين المشعل عاما كاملا مع النفاذ بتهمة "إهانة الصحابة".
وتوجّه البحرين هذه الاتهامات لتبرير اعتقالات رجال الدين الشيعة.
وكان المشعل يحيي مناسبة استشهاد الإمام علي بن أبي طالب (ع) رمضان الماضي، قبل أن تعتقله السلطات.
واعتقلت السلطات البحرينية العشرات من رجال الدين الشيعة على خلفية مواقفهم المعارضة أو إحيائهم للمناسبات الدينية الخاصة بالطائفة التي تمثل غالبية السكان.
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