البحرين تتهم زعيمين معارضين بالتجسس لحساب قطر

متظاهرون يعبرون عن تضامنهم مع أمين عام الوفاق (أرشيفية)

2017-11-01 - 9:58 م

مرآة البحرين (رويترز): اتهم المحامي العام في البحرين اثنين من زعماء الحزب المعارض الرئيسي المحظور في البلاد بالتجسس لحساب قطر يوم الأربعاء بعد شهور من قطع العلاقات معها وسط خلاف دبلوماسي إقليمي.

وذكرت وكالة أنباء البحرين الرسمية أن الشيخ علي سلمان أمين عام جمعية الوفاق والشيخ حسن سلطان متهمان بالتخابر مع قطر للقيام "بأعمال عدائية ضد البحرين والإضرار بمركزها الحربي والسياسي والاقتصادي ومصالحها القومية .. والنيل من هيبتها".

وأضاف البيان أن الرجلين اجتمعا مع مسؤولين قطريين "ومن يعملون لمصلحة دولة قطر في حزب الله اللبناني" واتهمتهما بنقل معلومات سرية وتلقي دعم مالي من قطر.

وأمر المحامي العام للنيابة الكلية المستشار أحمد الحمادي باستدعائهما واستجوابهما.

وكتبت علياء راضي زوجة الشيخ سلمان على تويتر قائلة إنها تحدثت عبر الهاتف مع زوجها الذي نفى "الاتهامات جملة وتفصيلا". ولم يصدر تعقيب بعد من جمعية الوفاق.

ويقضي سلمان بالفعل عقوبة السجن لمدة أربع سنوات في اتهامات بالتحريض على الكراهية وإهانة وزارة الداخلية بعد اعتقاله في 2015.

وقال البيان إنه استدعي لاستجوابه بشأن الاتهامات الجديدة في حضور محاميه.

وقطعت البحرين والسعودية والإمارات ومصر علاقاتها الدبلوماسية وروابط النقل والتجارة مع قطر في يونيو حزيران واتهمتها بتمويل الإرهاب.

وتعتقد البحرين وحليفتها المقربة السعودية أن قطر تثير الاضطرابات في البحرين عن طريق دعم احتجاجات وهجمات متفرقة على قوات الأمن بدعم من إيران.

وتنفي قطر وإيران هذه الاتهامات وتقولان إن المقاطعة هدفها كبح الدعم لإجراء إصلاحات في البحرين.

وتشعر البحرين، وهي مملكة يحكمها السنة وتستضيف الأسطول الخامس الأمريكي، بالقلق منذ انتفاضات الربيع العربي في عام 2011 عندما خرجت احتجاجات تقودها الأغلبية الشيعية في البلاد وأحبطتها الحكومة بمساعدة دول خليجية عربية.

وحظرت الحكومة نشاط جمعية الوفاق وأسقطت جنسية أكبر رجل دين شيعي في البلاد في إطار حملة على المعارضة.

وتتهم جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان البحرين بشن حملة على المعارضين واستخدام العنف ضد المحتجين وتنفي الحكومة ذلك.