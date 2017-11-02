البحرين تطلب من حلفائها الخليجيين مساعدات مالية لتجنّب خفض العملة

الحكومة تكافح من أجل الحفاظ على سعر صرف العملة!

2017-11-02 - 5:07 ص

مرآة البحرين: كشف موقع بلومبيرغ المختص في الشؤون الاقتصادية أن البحرين طلبت من حلفائها الخليجيين دعما ماليا، في وقت تتفاقم فيه الأزمة المالية في البلاد.

وذكر الموقع أن البحرين تحاول إعادة ملء احتياطاتها الأجنبية؛ لتتجنب خفض قيمة العملة، الذي قد يترك أثره على بقية دول المنطقة.

ونقل عن شخصين لهما علاقة بتلك المحادثات، قولهما إن الطلب جاء من البحرين للسعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، فيما قال مصدر ثالث إن البحرين طلبت من الكويت مساعدتها.

خبير الاقتصاد فى كابيتال إكونوميكس جيسون توفى قال "إن معظم الناس يتوقعون أن تمنح دول الخليج الأخرى مساعدات للبحرين". وأضاف "إذا اضطرت البحرين إلى خفض قيمة عملتها فإنها ستبدأ في التساؤل حول ربط العملات الأخرى".

وقال الموقع أن هذه الدول طلبت وضع مالية البحرين تحت سيطرتها مقابل المساعدة، مشيرا إلى أن المحادثات لا تزال في مراحلها الأولى.

وأشار التقرير إلى تأثر البحرين كثيرا من تراجع أسعار النفط، ومظاهر عدم الاستقرار في المنطقة أكثر من بقية دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.

ويلفت التقرير إلى أن البنك المركزي البحريني يحتفظ بودائع من الذهب، تراجعت بنسبة 75% منذ عام 2014 إلى حوالي 522 مليون دينار بحريني (1.9 مليار دولار).

ورأى الموقع أنه دون حزمة مساعدة للتعافي، فإن السلطات تكافح من أجل مستوى صرف العملة البحرينية بالنسبة للدولار.

وبيّن التقرير أن تراجع الاحتياطات من العملة الصعبة يزيد من مخاطر فقدان العملة المحلية جزءا من قيمتها، معلقا "من المحتمل ألا يستطيع البنك المركزي، الذي يعد من أهم المقرضين للحكومة، الحفاظ على مستوى صرف العملة بالنسبة للدولار".