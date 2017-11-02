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الاستئناف: السجن 15 سنة لمتهم بتفجير سيارة قرب مجمع سيتي سنتر
2017-11-02 - 1:31 م
مرآة البحرين: قضت محكمة الاستئناف العليا أمس بتأييد الحكم بالسجن 15 سنة، لمستأنف ضمن ستة متهمين في قضية سرقة سيارة وتفجيرها بوضع اسطوانة غاز داخلها قرب مجمع سيتي سنتر.
وكان بلاغ قد ورد عن وقوع حريق في سيارة متوقفة في الساحة الترابية قرب مجمع سيتي سنتر، انفجرت بعد دقائق بواسطة اسطوانة غاز موضوعة بداخلها.
وتقول السلطات إنها توصلت للمتهمين عن طريق "التحريات".
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين أنهم أشعلوا عمدا حريقا في السيارة، وكان من شأنه تعريض حياة الناس والأموال العامة والخاصة للخطر، كما أحدثوا تفجيرا بقصد ترويع الآمنين وذلك تنفيذا لغرض إرهابي، وسرقوا السيارة واللوحة المعدنية المملوكين للغير تنفيذا لغرض إرهابي.
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