تأييد حبس بحرينية 3 أشهر بتهمة ضرب 4 شرطيات في مركز شرطة مدينة عيسى

2017-11-02 - 1:39 م

مرآة البحرين: قضت محكمة الاستئناف العليا الأولى بتأييد حبس سيدة بحرينية (39 سنة) 3 أشهر بتهمة الاعتداء بالضرب على ضابطة وثلاثة شرطيات في مركز شرطة مدينة عيسى.

وتقول السلطات إن السيدة كانت قد توجهت إلى مركز الشرطة بسبب خلافها مع زوجها، والذي عجز عن إدخالها للمركز كونها كانت في حالة عصبية حادة، وكانت تصرخ بأعلى صوتها، وقامت الضابطة بمحاولة تهدئتها بأخذها إلى غرفة خاصة، لكنها أخذت تتطاول على الضابطة، فتدخلت الشرطيات فدفعت إحداهن، وضربت الأخرى على يدها ولوت ذراعها عند محاولتها وضع القيد الحديدي (الهافكري) بيدها.

أسندت النيابة العامة إلى المتهمة أنها اعتدت على سلامة جسم موظفات عامات، أثناء وبسبب تأديتهن لواجبات وظيفتهن، وأنها أهانت بالقول ملازم أول من الشرطة النسائية وكان ذلك أثناء وبسبب تأديتها مهام عملها، وحكمت محكمة أول درجة على المتهمة غيابياً بالحبس 6 أشهر فعارضت الحكم، وقضت المحكمة بتعديل العقوبة إلى الحبس 3 أشهر.