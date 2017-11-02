البحرينيون يشكلون 45% من سكان البحرين فقط

2017-11-02 - 1:43 م

مرآة البحرين: كشفت أحدث الإحصاءات الصادرة عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية أن عدد سكان البحرين بلغ خلال العام الجاري (2017) مليون و501 ألف نسمة، يشكل البحرينيون منهم ما نسبته 45%، حيث بلغ عددهم 677 ألف فرد مقابل 823 ألفا للأجانب. ومع تسجيل العام الجاري الرقم الجديد، فإن نسبة الفارق في السكان بين العام الحالي والعام الماضي وصل إلى 77 ألف نسمة، وهو ما يؤكد أن عدد المواليد الذي انضموا إلى القائمة اليومية سجلوا 214 مولودا جديدا لليوم الواحد.

وبلغ عدد الذكور خلال إحصائية السنة الحالية 951 ألف ذكر، 607 آلاف منهم أجانب، وذلك مقابل 549 ألف أنثى، 215 ألفا منهن أجنبيات. ويتركز 38.5% من المواطنين والمقيميين في محافظة العاصمة لتحتل الرتبة الأولى بين المحافظات الأربع من حيث عدد السكان، وذلك بواقع 577 ألف نسمة ويصل إجمالي عدد الأطفال في البحرين ( بدءا من الفئة السنية 0-19 عاما)، وفق الأرقام الأخيرة، إلى 373 ألف نسمة، فيما يفوق عدد الأطفال الأجانب في ذات الفئة السنية 97 ألف نسمة، بيد أن عدد الشباب في المرحلة العمرية بين (20-50 عاما) يبلغ 930 ألف فرد، يصل عدد الأجانب منهم إلى 710 آلاف.

ويتقلص عدد البحرينيين، بدءا من سن 70 عاما حتى 85 عاما وما فوق، وتسجل الأرقام 7500 مسن في الفئة (70-74 سنة)، و5600 مسن في الفئة (75-79 سنة) و2830 شخصا في (80-84 سنة) و2312 شخصا في الفئة (85 عاما وما فوق).