رئيس مالية النواب: تطبيق الضريبة الانتقائية مطلع العام 2018

2017-11-02 - 1:46 م

مرآة البحرين: كشف رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب، النائب عبدالرحمن بوعلي، إن الضريبة الانتقائية سيتم تطبيقها مطلع العام القادم.

وأوضح في تصريح صحفي بأن حجم العوائد المتوقعة من تطبيق الضريبة الانتقائية في السنة الأولى سيصل إلى 58 مليون دينار.

وأشار إلى أن اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب قد اجتمعت مع وزير المالية، وتمت مناقشة جميع بنود الاتفاقية الخليجية والمشروع بقانون الضريبة الانتقائية.

وأوضح بوعلي أن اللجنة ستصوِّت في اجتماع استثنائي يوم الأحد القادم على مشروع القانون كما أُحيل إليهم، ومن ثم رفعه إلى المجلس للتصويت عليه في الجلسة القادمة، مضيفا أنه إذا تمت الموافقة عليه فسيتم تطبيق الضريبة الانتقائية على تلك السلع في بداية العام القادم 2018.