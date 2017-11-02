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مفوضية السجناء: إقرار آلية لتنظيم زيارات معلنة وغير معلنة للنزلاء والمحبوسين احتياطيا
2017-11-02 - 2:03 م
مرآة البحرين: قالت مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين إنها أقرت آلية لتنظيم زيارات معلنة وغير معلنة للنزلاء والمحبوسين احتياطيا في أماكن تواجدهم.
وقال نواف المعاودة رئيس المفوضية إن الهدف من تلك الزيارات المعلنة وغير المعلنة "التحقق من الأوضاع القانونية لاحتجازهم والمعاملة التي يتلقونها، وكذلك للتحقق من عدم تعرضهم لإساءة المعاملة أو للمعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة، وللخروج أيضًا بتوصيات تسهم في تحسين ظروف احتجازهم".
وكان مجلس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، عقد أمس الأربعاء 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 اجتماعه الأول بعد صدور الأمر الملكي رقم 61 لسنة 2017 بتشكيل مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين.
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