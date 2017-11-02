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أمريكا توافق على صفقة دعم محتملة لطائرات إف-15 لقطر بقيمة 1.1 مليار دولار
2017-11-02 - 2:07 م
مرآة البحرين (رويترز): قالت وكالة تابعة لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) يوم الأربعاء إن وزارة الخارجية وافقت على صفقة مبيعات محتملة لخدمات دعم لقطر لبرنامج طائراتها المقاتلة من الطراز إف-15 كيو إيه بقيمة 1.1 مليار دولار.
وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي إنها أخطرت الكونجرس بالصفقة المحتملة التي تتضمن أعمال تصميم وإنشاءات وغيرها من الخدمات. وتصنع شركة بوينج طائرات إف-15.
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