أمريكا توافق على صفقة دعم محتملة لطائرات إف-15 لقطر بقيمة 1.1 مليار دولار

2017-11-02 - 2:07 م

مرآة البحرين (رويترز): قالت وكالة تابعة لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) يوم الأربعاء إن وزارة الخارجية وافقت على صفقة مبيعات محتملة لخدمات دعم لقطر لبرنامج طائراتها المقاتلة من الطراز إف-15 كيو إيه بقيمة 1.1 مليار دولار.

وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي إنها أخطرت الكونجرس بالصفقة المحتملة التي تتضمن أعمال تصميم وإنشاءات وغيرها من الخدمات. وتصنع شركة بوينج طائرات إف-15.