2017-11-02 - 2:13 م

مرآة البحرين (رويترز): قال بيان من مكتب رئيس الوزراء العراقي إن العراق يعتزم إجراء انتخابات برلمانية في 15 مايو/أيار المقبل لاختيار رئيس للحكومة.

ولم يذكر رئيس الوزراء حيدر العبادي حتى الآن ما إذا كان يعتزم السعي لرئاسة الحكومة لفترة جديدة. ومعظم السلطات التنفيذية في يد رئيس الوزراء الذي يتولى أيضا منصب قائد القوات المسلحة.

ويتعين موافقة مجلس النواب على موعد الانتخابات الذي تمت الموافقة عليه في اجتماع للحكومة يوم الثلاثاء.

وكان العبادي تولى رئاسة الوزراء خلفا لنوري المالكي الحليف المقرب من إيران الذي اعتبر مسؤولا عن انهيار الجيش أمام مقاتلي تنظيم داعش خلال اجتياحه لثلث أراضي العراق عام 2014.

وينسب الفضل للعبادي في إعادة بناء الجيش وهزيمة التنظيم في مدينة الموصل معقله الرئيسي في العراق في يوليو/تموز الماضي بمساعدة كبيرة من تحالف تقوده الولايات المتحدة.

ويشغل المالكي منصب نائب الرئيس وهو منصب شرفي. وما زال شخصية تتمتع بنفوذ في الساحة السياسية من خلال رئاسته لحزب الدعوة الشيعي أكبر كتلة برلمانية.

وبمقتضى نظام لاقتسام السلطة تأسس بعد غزو العراق والإطاحة بحكم صدام حسين عام 2003 يخصص منصب رئيس الوزراء للأغلبية الشيعية.

أما منصب الرئيس الشرفي فهو مخصص لأحد أعضاء البرلمان من الأكراد بينما يتم اختيار رئيس مجلس النواب من العرب السنة.