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أمير الكويت يعين جابر مبارك الصباح رئيسا للوزراء
2017-11-02 - 2:14 م
مرآة البحرين: قالت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية يوم الأربعاء إن أمير الكويت عين الشيخ جابر مبارك الصباح رئيسا للوزراء وكلفه بتشكيل حكومة.
وكان جابر مبارك الصباح قد تقدم باستقالته يوم الاثنين، بعد خلاف نيابي حكومي، ومحاولة نواب في البرلمان، طرح الثقة بأحد الوزراء من الأسرة الحاكمة.
وتستلزم طرح الثقة بأي وزير في الكويت، تقدم 10 نواب بالطلب، فيما التصويت على طرح الثقة يتطلب أغلبية الثلثين من أعضاء المجلس.
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