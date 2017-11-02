29 قتيلا في غارة جوية على سوق شعبي في شمال اليمن

2017-11-02 - 2:20 م

مرآة البحرين (أ ف ب): قتل 29 يمنيا الأربعاء في غارة جوية أصابت سوقا شعبيا في شمال اليمن ونسبها الحوثيون إلى التحالف العسكري بقيادة السعودية.

وقال أطباء في منطقة الغارة لوكالة فرانس برس إن 17 شخصا آخر أصيبوا في الضربة التي استهدفت سوق علاف في مديرية سحار بمحافظة صعدة الشمالية، معقل الحوثيين في شمال اليمن الغارق في نزاع مسلح منذ سنوات.

وذكرت وسائل إعلام الحوثيين أن جميع الضحايا مدنيون، ونشرت صورا لجثث متفحمة قالت إنها لقتلى الغارة، بينما أعلن التحالف العسكري بقيادة الرياض أنه فتح تحقيقا في التقارير حول الغارة من دون أن يتبناها.

وأوضحت وكالة الأنباء "سبأ" أن "غارة طيران العدوان السعودي الأميركي" أصابت مقرا "مكتظا بالعمال وأصحاب البسطات والمحلات التجارية وسط السوق" في سحار.

ويشهد اليمن منذ 2014 نزاعا داميا بين الحوثيين والقوات التابعة لعبد ربه منصور هادي. وسقطت العاصمة صنعاء في أيدي الحوثيين المتحالفين مع مناصري الرئيس اليمني الأسبق علي عبد الله صالح في أيلول/سبتمبر من العام نفسه.

وشهد النزاع تصعيدا مع تدخل السعودية على رأس تحالف عسكري في آذار/مارس 2015 بعدما تمكن الحوثيون من السيطرة على مناطق واسعة في أفقر دول شبه الجزيرة العربية.

وخلّف النزاع أكثر من 8650 قتيلا وأكثر من 58 ألف جريح بحسب أرقام الأمم المتحدة، وتسبّب بانهيار النظام الصحي، وتوقف مئات المدارس عن استقبال الطلاب، وانتشار مرض الكوليرا، وأزمة غذائية كبرى.

- تحقيق ومراجعة -

يضم "تحالف دعم الشرعية في اليمن" 13 دولة هي إلى جانب السعودية واليمن، بقواته الحكومية، البحرين والكويت والإمارات ومصر والمغرب والسودان والأردن وباكستان وماليزيا وجيبوتي والسنغال.

وفي تشرين الأول/اكتوبر 2017 أدرج التحالف العسكري على لائحة سوداء للأمم المتحدة جراء "قتل وتشويه 683 طفلا" خلال الحرب في اليمن العام الماضي، بحسب ما جاء في تقرير نشرته المنظمة الدولية.

ورغم الاتهامات بوقوفه خلف الغارة، رفض التحالف تبني الضربة الجوية معلنا أنه يحقق في المسألة.

وقال المتحدث الرسمي العقيد الركن تركي المالكي في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن قيادة القوات المشتركة للتحالف "تابعت باهتمام ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام بادعاء استهداف قوات التحالف لسوق علاف بمديرية سحار في محافظة صعدة".

وتابع إن قيادة التحالف "تقوم بمراجعة إجراءات ما بعد العمل لعملياتها المنفذة كافة وخصوصًا مكان وزمان الحادث محل الادعاء"، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن النتائج الأولية "حال الانتهاء من إجراءات المراجعة الشاملة والتدقيق العملياتي".

وأظهرت صور التقطها مصور فرانس برس جثثا على الأرض فوق أكياس بلاستيكية بيضاء خارج مسجد في منطقة الغارة، وجثة طفل غطت الدماء وجهه.

وأظهرت صور أخرى محاولات انتشال أشخاص من بين أنقاض مبنى، وفجوة كبيرة في أرض رملية بدأت وكأنها موقع الضربة والى جانبها بقايا أثاث.

- السعودية وإيران -

وقعت الغارة في وقت تتبادل السعودية وإيران، المتهمة بدعم الحوثيين بالسلاح، الاتهامات بشأن عرقلة الحل السياسي في اليمن حيث فشلت عدة جولات حوار برعاية الأمم المتحدة في التوصل إلى حل للنزاع.

والمفاوضات السياسية متوقفة منذ أشهر طويلة رغم زيارات المسؤولين إلى الطرفين ومحاولتهم التوسط لإعادتهم إلى طاولة الحوار.

وكانت السعودية حملت إيران الأحد مسؤولية فشل مساعي السلام، مجددة اتهام طهران بتغذية النزاع عبر ارسال السلاح.

وقال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في افتتاح مؤتمر لوزراء خارجية ورؤساء أركان الدول الأعضاء في التحالف العسكري في الرياض "ما كان لهذه الميليشيات الاستمرار في ممارساتها لولا دعم الراعي الأكبر للإرهاب في العالم، النظام الإيراني".

وأضاف أن إيران "تهرب السلاح للحوثي وصالح (...) كما تهدم كل مساعي الحل في اليمن ما أدى إلى فشل كل المفاوضات السياسية بين الحكومة الشرعية وهذه الميليشيات".

وردت إيران الإثنين واصفة الاتهام السعودية بأنه "مثير للسخرية ولا أساس له من الصحة".

وقال المتحدث باسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي في بيان نشر باللغة العربية على موقع الوزارة أن بلاده "استنكرت" عمليات التحالف "وطالبت بوقف الحرب وما زالت ترى أن طريق الحل العسكري في اليمن مرفوض ولم ‏تدخر أي جهد لوضع حد لهذه الحرب الدامية".

وأكد أن "تكرار المزاعم الكاذبة (...) لا يخفف من ‏حجم المسؤولية الإنسانية والدولية لمرتكبي الجرائم البشعة والمتمثلة بالقتل وتدمير ‏المدارس والمستشفيات وفرض الحصار والجوع على الشعب البريء".

وإيران الخصم الأول للسعودية في الشرق الأوسط. وتختلف القوتان الإقليميتان حيال العديد من القضايا الإقليمية، وبينها النزاع في سوريا والحرب في اليمن.